Szlovákia leggazdagabb embere a tulajdonában levő médiumokban simítgatta Kočner ügyeit

Kočner képben volt a Plus 7 dní és a Plus jeden deň nevezetű lapok belső dolgait illetően. Nem is csoda, hiszen mindkét sajtóorgánum a Pentához tartozik 2014 óta és a befektetői csoport meghatározó vezetője készségesen ellátta információkkal a maffiamódszerekkel dolgozó haverját. Még azt is megengedte neki, hogy néhanapján a tartalmi részekbe is beavatkozzon. Ilyen eset volt az is, amikor Kočnert lencsevégre kapták, amint a kocsijába behajolva egy kövér köteg 500 euróssal zsonglőrködik. Erről a nüanszról mi is beszámoltunk korábban, hogy a Plus 1 deň fotósa 2017 júliusában készített egy képet egy pozsonyi étterem előtt, aminek a közlését aztán a Plus-lapok kiadójának tulajdonosa leállította. Talán mondani sem kell, erre Kočner kérte meg őt:

"Tegnap az anyósom 75-ik szülinapját ünnepeltük és egy családi ebéden vettünk részt és valamilyen szarházi lekapott minket a gépével. Aztán emiatt a Plus 1 deň-ből hívtak fel engem. Nagyra értékelném, ha komolyan állnának a témához vagy pedig ejtenék az egészet. Köszönöm." - írta Kočner Haščáknak. A pentás erre azt válaszolta, hogy elintézi a dolgot, majd átküldte Kočnernak a szerkesztőség vezetőjének reakcióját, amit aztán a saját megjegyzése követ:

"-:-))) erről nem lehet pozitív hangnemben beszámolni, a fényképen az szerepel, ahogy a műszerfalból kiveszi a pénzt és a kezében tart vagy száz darab ötszázast :-))) tehát,

ha azt mondod, akkor nem rakom fel. Megállítom ezt. De remélem, érted, hogy az ilyet nem lehet napi szinten intézni. Köszi." Kočner aztán szépen megköszönte barátja beavatkozását.

Kočner akkor is Haščákhoz fordult, amikor 2016-ban, a választások után panaszkodni akart, hogy a Plus jeden deň nem jelentette meg azt a képet, amin Boris Kollár maffiózókkal pózol.

Kočner arra törekedett, hogy Robert Fico, vagy ahogy ő hívta, a főnök (šéf) alakíthasson kormányt.

Üzeneteiből az is kiolvasható, hogy a minden lében kanál üzletember Bugár Bélának ürügyet szolgáltasson, hogy ne a mostani ellenzékkel lépjen koalícióra. Kočner stratégiája elég egyszerű volt, Kollárról akart kompromittáló képeket megjelentetni, amiket anonim címről el is küldött több médiumnak. Ezeken a felvételeken a Sme rodina vezetője Floridában együtt pózol az egyik ismert maffiózóval, Juraj Piťo Ondrejčákkal. "Béla nem léphet kormányba a maffiózó Borisszal" - írta Kočner 2016 márciusában, hat nappal a választások után.

Kollár akkoriban ezekre a képekre úgy reagált, hogy ő barátkozós tipus és a maffiózókkal véletlenül fényképezkedett le és nem együtt nyaraltak. És azt is visszautasította, hogy a most 16 évre leültetett Piťoval baráti viszonyt ápolt volna. Kočner azt akarta, hogy ezek a fotók a Plus7 dní-ben jelenjenek meg, de mivel ez nem így történt, a pentás üzletembernek panaszkodni kezdett: "Ezt a képet Kollár (vagy ahogy Kočner hívta őt, a sífelvonós) ajándékozta Piťonak. Ennek ma meg kellett volna jelennie a címlapon!!! A Nový čas is akarta ezt a képet, de mi a Pluskát részesítettük előnyben. Kib.sztak velünk. Talán holnap is megjelenhetne a címlapon." A képet aztán 2016 március 15-én hozta le a pluska online változata.

