Szlovákia legjobban kereső polgármestere majdnem kétszer annyit tehetett zsebre, mint a miniszterelnök

Az Aktuality összeállította a legjobban kereső polgármesterek listáját, amelynek az élén hiába keressük a nyolc kerületi város vezetőjét.

Illusztráció (Fotó: Pixabay)

A parlament 126 város polgármesterének a vagyonnyilatkozatát hozta nyilvánosságra. Ez alapján 2022-ben Ján Danko, Turócszentmárton polgármestere kereste a legtöbbet: teljes éves bevétele megközelítette a 113 ezer eurót. A második helyen Zdenko Čambal, Holíč polgármestere végzett nem egész 110 ezer euróval, a harmadikon pedig Karol Janas (Považská Bystrica) közel 106 ezer euróval.

Ők hárman viszont nem a polgármesteri tisztségükből származó bevételnek köszönhetően végeztek az élen. Az Aktuality szerint, ha csak ezt vennénk figyelembe, akkor Peter Bročka, Nagyszombat polgármestere állna az élen, aki több mint 95 ezer eurót kapott tisztségéből kifolyólag – tehát kb. 8 ezer eurót havonta.

Danko, Čambal és Janas az „egyéb” címszó alatt feltüntetett bevételeknek köszönheti előkelő pozícióját a listán. A tisztviselők itt tüntetik fel további bevételforrásaikat.

Danko orvosprofesszor, vagyonnyilatkozata szerint pedig kiegészítő bevétele a Rákmegelőzési Központból származik. Čambal bevallása szerint a Nagyszombat Megyei Önkormányzatban betöltött képviselői funkciójából származó bevétellel egészíti ki jövedelmét. Emellett üzleti és közvetítői tevékenységet is folytat. Janas idén vált a Hlas parlamenti képviselőjévé, ez viszont még nincs feltüntetve a vagyonnyilatkozatában. Akárcsak Čambal, ő is megyei képviselőként is tevékenykedik Trencsénben, így onnan is van bevétele.

Ha viszont csak a polgármesteri fizetéseket nézzük, akkor teljesen másként alakul a lista. Az említett Bročka mellett a második helyet Andrea Turčanová, Eperjes polgármestere foglalja el, a harmadikat pedig Jozef Trstenský, Nové Mesto nad Váhom polgármestere. Az első tízben ott van még Ján Nosko (Besztercebánya), Richard Rybníček (Trencsén), Jaroslav Polaček (Kassa) és Matúš Vallo (Pozsony) is.

A kerületi városok közül Nyitra polgármestere, Marek Hattas hiányzik a top 10-ből. Mivel 2022-ben parlamenti képviselőként tevékenykedett, polgármesteri funkciójáért csak minimálbért vett fel. Vagyonnyilatkozata szerint 47 700 eurót keresett.

Egyes polgármesterek bevétele gond nélkül vetekszik a kormánytagok, de akár a miniszterelnök fizetésével is. 2022-ben Eduard Heger töltötte be a kormányfői posztot, amiért 68 500 eurót kapott. Ez majdnem megegyezik azzal az összeggel, amit Dalibor Surkoš, Nagykürtös polgármestere tehetett zsebre. A kormányból csak Rastislav Káčer volt külügyminiszter vehette fel a versenyt a polgármesterek fizetésével. Neki az állam 95 ezer eurót fizetett a miniszteri tevékenységéért.



(Aktuality)