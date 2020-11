Szlovákia lépéseket tesz, hogy belelásson a belga rendőrök brutális fellépésekor meghalt szlovák férfi ügyében indított nyomozásba

Az igazságügyi, illetve a külügyminiszternek a kormány határozata szerint lépéseket kell tennie, hogy Szlovákia részt vehessen a Jozef Chovanec halála ügyében indított büntetőeljárásban.

Jozef Chovanec és a belga videóból egy részlet

A belga média a nyáron hozott nyilvánosságra egy videót abből a Charleroi reptéri helyiségből, ahol a szlovák állampolgárságú Jozef Chovanecet fogva tartották, miután az hivatalos bejelentés szerint helytelenül viselkedett, állítólag áttörte a repülőtér egy korlátját és jogtalanul szállt fel egy gépre.

A 2018 februárjában készült videón látható, ahogy hajnali fél ötkor a fogva tartott Chovanec a fogdában a falba veri a fejét olyan erővel, hogy vérezni kezd. Ekkor hat rendőr rohan be a helyiségbe, majd az ágyon lefogják a szlovák vállalkozót, egyikük rá is nehezedik a mellkasára. Ezzel egyidejűleg az egyik rendőrnő a nácikéhoz hasonló karlendítést mutat be, majd a másik kezével egyfajta Hitler-bajuszt imitál az arcára, miközben a többiek ezen szórakoznak. Chovanec perceken belül eszméletét veszti és már csak azt látni, ahogy a mentők próbálják újraéleszteni. Chovanec kómába esett, amiből viszont már nem kelt fel.

A belga rendőrségnél fejek hullottak, és idehaza is több lépés történt az ügyben, a kormány azonban újabb határozatával arra utasította Mária Kolíkovát és Ivan Korčokot, hogy tegyék meg a szükséges lépéseket ahhoz, hogy Szlovákia érintett félként vehessen részt az eljárásban. A külügy közölte, hogy már eddig is számos lépést tettek a beavatkozás érdekében a brüsszeli külképviseleten, a konzulokon és a két ország illetékes miniszterei közti találkozókon keresztül.

Most az egyik lehetőség, hogy Szlovákia a sértett fél nevében lépne fel, ami azt jelentené, hogy jogi képviselőjén keresztül különböző műveletek elvégzését kérhetné a belga nyomozó hatóságoktól. Amennyiben ez nem sikerül, további lehetőségként említik, hogy anyagilag támogathatnák az elhunyt férfi özvegyét abban, hogy lefordíttassa a belga nyomozati iratokat, és hazai szakértőkkel saját szakvélemény készíttessen az eljáráshoz.

(TASR/parameter)