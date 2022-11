Szlovákia is megszavazta az ENSZ-ben, hogy vonják felelősségre Oroszországot az ukrajnai jogsértésekért

A határozatot 193 tagállamból 94 támogatta 14 ellenszavazat és 73 tartózkodás mellett. Ez a közgyűlési határozat kapta a legkisebb arányú támogatást az ukrajnai orosz hadművelet február 24-i kezdete óta elfogadott öt ilyen jellegű dokumentumból.

Nemmel voksolt többek között Oroszország, Fehéroroszország, Észak-Korea, Kína, Kuba és Szíria is.

The UN General Assembly adopted a resolution according to which the Russian Federation can be held accountable for the war in Ukraine.



In particular, this procedure provides for the assignment of reparations by the Russian Federation in favor of Ukraine. pic.twitter.com/rsCwu12u35