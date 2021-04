Szlovákiába és Csehországba tartanak Putyin Éjszakai Farkasai

Daniel Milo biztonsági szakértő a Twitter-oldalán tette közzé, hogy az Éjszakai Farkasok motoros banda Szlovákiába és Csehországba tart, hogy a Szovjetunió Vörös Hadseregének II. világháborúban elesett katonáiról emlékezzenek meg. A térképen azt is bejelölték, mely városokban állnak majd meg.

„Úgy gondolom, hogy alapos ellenőrzést és figyelmet érdemelnek a rendőrség és más biztonsági szervek részéről” – írta Milo a bejegyzésben.

Russian fifth column aka Night Wolves motorcycle club is going ahead with their "Victory rides" in #Czechia and #Slovakia.

I believe they deserve a thorough check and attention from the police and other security agencies. @MarkGaleotti @edwardlucas @_JakubJanda @kalenskyj pic.twitter.com/gPECVQ2YNl