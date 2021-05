Szlovákiában az emberek többsége Pfizert adatna be magának, az AstraZeneca népszerűsége viszont csökken

A Focus ügynökség legújabb felmérése szerint Szlovákiában az emberek a Pfizer/BioNTech vakcináját tartják a legelfogadhatóbbnak, az AstraZeneca viszont egyre jobban veszít népszerűségéből.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

A Focus ügynökség a TV Markíza megbízásából készített felmérést március 31. és április 7. között, amelyben 1001 személy véleményét kérték ki, és arra voltak kíváncsiak, hogyan viszonyulnak az egyes koronavírus elleni vakcinatípusokhoz. Hasonló közvélemény-kutatást már február közepén is végeztek, akkor megmutatkozott, hogy az emberek pozitívan állnak hozzá az olyan mRNA-típusú vakcinákhoz, mint a Pfizer vagy a Moderna, de az orosz Szputnyikhoz is.

A legújabb felmérés eredménye szerint a megkérdezettek több mint 70 százaléka oltatná be magát Pfizerrel, 60 százalékuk pedig Szputnyikkal. Az AstraZeneca népszerűsége viszont nagyot zuhant: április elején csupán a megkérdezettek kb. 30 százaléka tartotta elfogadható vakcinának. Arról sem szabad megfeledkezni, hogy a közvélemény-kutatást abban az időben készítették, amikor Európa több országában felfüggesztették az oltást az AstraZenecával, az Európai Gyógyszerügynökség pedig azt vizsgálta, hogy van-e összefüggés a vakcina és a vérrögképződéses esetek között.

Forrás: DenníkN

A felmérésből az is kiderült, hogy a Szputnyik főként az idősebb korosztályban népszerű: a 65 év felettieknek megközelítőleg a 70 százaléka adatná be magának az orosz oltóanyagot. De hasonlóan népszerű ebben a korosztályban a Pfizer is.

Az orosz vakcinát az OĽaNO választóinak megközelítőleg 80 százaléka tartja elfogadhatónak, míg a Smer esetében ez 75, a Hlaséban pedig 73 százalék. Ugyanakkor a Za ľudí, a PS és az SaS szavazóinak kb. a fele szintén elfogadhatónak tartja a Szputnyikot. Az AstraZeneca főként az OĽaNO és a Za ľudí szimpatizánsai között népszerű. A Szövetség szavazóinak körében ugyancsak a Pfizer és a Szputnyik örvend a legnagyobb népszerűségnek.

Forrás: DenníkN

(DenníkN)