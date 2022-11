Szlovákiában is elég jól ismert cégek kerültek fel az ukrán listára, amely "Oroszország háborús bűntetteinek finanszírozóit" sorolja fel

A bejegyzést Dmitro Kuleba külügyminiszter szavaival egészítették ki, miszerint:

A listán olyan ismert cégek is szerepelnek, mint a Metro, a Philips, a Danone, a Siemens vagy a Pfizer.

FM @DmytroKuleba: “International companies which remain working in Russia are directly funding #RussianWarCrimes and genocide of #Ukrainians. I reiterate my call on their customers and partners to boycott these brands until they stop making blood profits and pull out of #Russia” pic.twitter.com/CUT95lP5ph