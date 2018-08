Szlovákiában évente 1 milliárd PET palackot dobunk ki

Az intézet feltételezése szerint a gyártók jelentései csaknem 30%-kal alulértékelik a tényleges mennyiséget. A szelektált PET palackok aránya csaknem 62 százalékos. Erről az IEP számolt be pénteken a Facebook-oldalán.

Évente átlagosan minden szlovákiai lakos csaknem 200 PET palackot használ el, illetve dob ki. Az intézet becslése szerint csaknem 400 millió palack végzi a háztartási hulladékban vagy a természetben.

A piacra dobott PET palackok számáról szóló becslések különböznek. Míg a külföldi és a hazai kutatóintézetek és egyesületek 530-830 millió darabra becsülik a boltokba kerülő műanyag palackok számát, addig a természetvédők szerint 1,5 milliárd darabról van szó. A gyártók hivatalos jelentése szerint megközelítőleg 774 millió darab PET palack kerül a boltokba.

Az IEP becslése a háztartási hulladékról szóló adatokból és a 2016-os hulladékelemzésekből indul ki. Eszerint a vegyes hulladékban mintegy 10 000 tonna PET palack található. További 2500 tonnát szednek össze az utcák takarítása során. Ehhez még hozzá kell számolni a természetben eldobott, vagy a folyókba hajított palackok számát, ami nagyságrendileg több tíz, vagy akár több száz tonnát is kitehet. A teljes mennyiség valószínűleg legkevesebb 34 000 tonna, ami évente nem egész egymilliárd darabnak felel meg.

A hatékonyabb hulladékosztályozást például a PET palackok visszaválthatóságának bevezetése segíthetné elő. Az IEP most fejezi be az arról szóló elemzést, hogy mennyibe kerülne az új, betétdíjas rendszer. Az intézet a közlemény szerint a legjobb európai visszaváltórendszerek gyakorlati működéséből inspirálódik. A készülő tanulmány tartalmazni fogja a közvetlen költségeket, rámutat a rendszer előnyeire és a lehetséges, közvetett hatásokra is.

