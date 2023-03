Szlovákiában fogják gyártani az ismert csokoládét, ezért változtatni kell a csomagolásán

A Toblerone csokoládé csomagolása megváltoztatja dizájnját – már nem a Matterhorn hegyet fogja ábrázolni, hanem általánosságban az alpesi csúcsot, illetve változik a név betűstílusa is. Mindez azért történik, mert már Szlovákiában is gyártani fogják a csokoládét – írja a TV Noviny a The Guardian alapján.