Szlovákiában hivatalosan eddig több mint 12 ezren haltak meg a koronavírus miatt, de az elemzők 17 ezer áldozatról beszélnek

A koronavírus-járvány második hulláma lecsengőben van, de rengeteg áldozatot és sok kimerült orvost hagyott maga után. A Statisztikai Hivatal adatai szerint a második hullám során 17 ezerre növekedett a koronavírussal összefüggésbe hozható többlethalálozás.

Illusztrációs felvétel (TASR)

Az országonként jelentett járvány miatti halálesetek számával óvatosan kell bánni, mert az adatok alig hasonlíthatók össze. Főleg amiatt, mert különbözőképpen tartják nyilván a Covid áldozatait. Érdemesebb a többlethalálozást figyelni, azaz hogy mennyivel többen halnak meg egy évben az átlagos halálozási adathoz képest.

Szlovákiában a legkritikusabb időszak február végére és főleg március elejére esett, amikor 4 ezernél is több beteget ápoltak a kórházakban, és több mint 360 pácienst kapcsoltak lélegeztetőgépre.

Összehasonlításképpen: jelenleg 514-en vannak kórházban. A betegek azonban nem oszlanak el egyenletesen az ország egész területén. Május 25-én a legtöbb beteg a čadcai kórházában volt, ahol 30 páciens szorult ápolásra. Eperjesen, Nagymihályban, Trencsénben, Kassán, Érsekújvárban és Zsolnán is sokan vannak még, a többi egészségügyi intézményben azonban 20-nál kevesebb koronavírusost kezelnek.

A kórházaink leterheltségét jelzi, hogy a járvánnyal összefüggésben eddig összesen 60 ezer ember került kórházba, ami Szlovákia lakosságának több mint egy százaléka. Jelenleg is naponta 30-50 embert szállítanak be rossz állapotban. Júniusban is naponta 15-25 új páciensre lehet számítani, és úgy vélik a szakemberek, hogy közülük naponta legfeljebb öten halnak meg.

A számítások szerint májusban a Covid-19 csaknem ezer áldozatot szedett, és ez a szám júniusban is több lesz mint száz. Ezek főleg azok a betegek, akik ma már kórházban fekszenek, vagy a következő napokban kerülnek oda. Elemzők szerint a Coviddal vagy Covidban meghaltak száma eléri majd a 20 ezret. A legfrissebb hivatalos adatok szerint a koronavírus szövődményei 12 333 ember halálát okozta.

