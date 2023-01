Szlovákiában is megjelent a madárinfluenza, a környező országokban sem rózsás a helyzet

A környező országok egyre több madárinfluenzás esetről számolnak be, kedden pedig már Szlovákiában is megjelent a fertőzés. Az Állami Állategészségügyi és Élelmiszerügyi Hivatal (ŠVPS) szerint viszont nincs szó kontrollálhatatlan terjedésről – írja a TV Noviny.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

A madárinfluenza fő tünete a csökkentett aktivitás, a félénkség megszűnése, valamint az élelem elutasítása. A fertőzött egyedek csoportokba gyűlnek, hogy melegen tartsák egymást, tollaik bolyhosak, a tojótyúkok gyakrabban kotkodácsolnak, és gyakran abbahagyják a tojásrakást. Ha egy szárnyas megfertőződik, köhögés, tüsszögés, rekedtség, illetve túlzott váladéktermelés jelentkezhet nála.

Jozef Bíreš, az ŠVPS igazgatója szerint a fertőzés szinte minden környező országban jelentkezett már. Magyarországon tíz esetet regisztráltak a nagy ipari farmokon, Lengyelországban két nap alatt húszat, de Hollandiában és Franciaországban is egyre több a fertőzéses eset. Csehországban néhány nappal ezelőtt 750 ezer csirkét kellett leölniük. Bíreš szerint, noha Szlovákiában is megjelent a madárinfluenza, nagy farmokon egyelőre nem terjed – eddig egy kisebb tenyésztőnél állapították meg az Eperjesi járásban.

Ugyanakkor a fertőzés könnyen bekerülhet a nagyobb telepekre is, Bíreš szerint pedig ezért fontos, hogy betartsák a megelőző intézkedéseket. A legfontosabb lépés, hogy megakadályozzák azt, hogy a farmon, illetve a vadon élő szárnyasok kapcsolatba kerüljenek egymással. Emellett az emberek is magukon hordozhatják a vírust, ezért az is fontos, hogy a baromfik részére kialakított csarnokba tetőtől talpig átöltözve, fertőtlenítve lépjenek be.



(tvnoviny.sk)