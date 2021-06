Szlovákiában nem ismert vírust hurcolhat be ez a nálunk is felbukkant horrorvérszívó

Az invazív szúnyogfajok 2020-as megfigyelése során új fajt találtak Szlovákiában. A faj az Ázsiában őshonos Aedes japonicus japonicus, amit a magyar szakértők japán bozótszúnyognak neveztek el. Ezt érdemes tudni ezekről a vérszívókról.

Ennek a bozótszúnyognak az előfordulása nemcsak a biodiverzitásra van hatással, hanem egészségügyi vonatkozásai is lehetnek, mivel az invazív szúnyogok sokféle kórokozó hordozói. Ez a faj olyan, hazánkban még nem ismert vírusokat is képes behurcolni, mint a japán agyvelőgyulladást okozó vírus, a chikungunya vírus, a dengue- vagy akár a Zika-vírus. A régióban különösen nagy kockázatot jelent a területünkön már jelen lévő kórokozók, például a nyugat-nílusi vírus terjedése, amelyet elsősorban az ország déli részén észleltek - tájékoztatta TASR hírügynökséget Zuzana Vetrecin Čeplíková, a Szlovák Tudományos Akadémia biomedikai központjának PR-menedzsere.

A kifejlett bozótszúnyogok (Aedes japonicus) nagyobb testű csípőszúnyogok, mint a tigrisszúnyog vagy a koreai szúnyog: hat milliméter hosszúak. Testük fekete, melyet világos és sötétbarna pikkelyek díszítenek. A japán bozótszúnyog tojásai rendkívül ellenállók, kibírják a fagyást és a kiszáradást is. Viszont a 30°C feletti hőmérsékletet nem bírják. A tojások hosszú ideig, akár évekig életképesek, várják, hogy a megfelelő hőmérsékletű pangóvíz lepje el őket, és akkor aktiválódnak. Nincs szükségük csak néhány liternyi vagy annál kevesebb pangó vízre: városi környezetben, gumiabroncsokban, madáritatókban, temetők sírvázaiban, esővízgyűjtő tartályokban is tenyésznek. Az egeszsegkalauz.hu portál szerint a rovarok által közvetített vírusok közül képes a Nyugat-nílusi vírust terjesztésére, amellyel Amerikában járványt is okozott. Számos laboratóriumban tesztelték, és kiderült, hogy a femtieken kívül az állat képes átadni a Rift Valley-láz vírusát és a Sárgaláz vírusát is.

Akinek az érdeklődését felkeltette a téma, annak szíves figyelmébe ajánljuk a magyarországi szakemberek által összeállított inváziós térképet. Mindez az Ökológiai Kutatóközpont Szúnyogmonitor weboldalán található.

(TASR/egeszsegkalauz)