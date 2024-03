Szlovákiában terrorveszély van Pellegrini minisztere szerint, de ez az egész egyáltalán nem függ össze a választásokkal

Fokozott biztonsági intézkedéseket vezetnek be a nagyobb húsvéti rendezvények idején, például a vallási szertartásokat és a bevásárlóközpontokat is figyelni fogják – jelentette be Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter a nemzetbiztonsági tanács hétfői rendkívüli ülése után.

Fotó: TASR

Szlovákiában jelenleg fokozott a terrorveszély, de a fenyegetettségi szintet a nemzetbiztonsági tanács hétfői ülése után nem emelték. Erről Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter beszélt, kijelentve, hogy a moszkvai terrortámadás vallási indíttatású volt, és az a keresztény közösséget célozta. A hlasos miniszter szerint azért hívták össze a nemzetbiztonsági tanácsot, mert közelegnek a húsvéti ünnepek.

A miniszter tagadta, hogy a találkozó összefüggne az elnökválasztással, amelynek második fordulójába bekerült a pártja elnöke, Peter Pellegrini is. Šutaj Eštok arról is beszélt, hogy a 2022-es illegális migrációs hullám idején egy tádzsikisztáni terrorista lépte át a szlovák-ukrán határt, aki aztán Szlovákián keresztül Németországba utazott, holott az Interpol kereste, és a hazai biztonsági erk is tudtak róla.

Ezt a személyt aztán visszahozták Szlovákiába, hiszen itt kért menedékjogot. Jelenleg a sečovcei menekülttáborban van. Šutaj Eštok elmondta, hogy a terroristának nincs közvetlen kapcsolata moszkvai terroristákkal, azonban tagja volt egy olyan csoportnak, amely együttműködik az Iszlám Állam szervezettel. A belügyminiszter úgy véli, Európában fokozott terrortámadási kockázati szintet hirdettek, és több ország is megerősíti a terrorellenes intézkedéseket. A Nemzetbiztonsági Elemző Központ most pont két hétig készenlétben áll, éppen addig, amíg le nem zajlik az elnökválasztások második fordulója.

(DenníkN/para)