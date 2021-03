Szlovákiában továbbra is javasolják az AstraZeneca-vakcinával történő oltást

Az Állami Gyógyszer-ellenőrzési Hivatal (ŠÚKL) továbbra is javasolja az AstraZeneca-vakcinával történő oltást Szlovákiában, megállapítása szerint ugyanis a vakcina előnyei továbbra is meghaladják a kockázatokat.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

A ŠÚKL figyelemmel kíséri a vakcina káros mellékhatásait, amelyekről nem csupán Szlovákiából, hanem más európai országból is érkeztek jelentések. Az elmúlt napokban több országban is felfüggesztették az AstraZeneca-vakcina használatát, miután egyes beoltott embereknél vérrög képződött. Legutóbb Franciaországban, Németországban és Olaszországban függesztették fel az oltást a vakcinával.

„Az oltás felfüggesztése minden esetben megelőző lépés. Nem igazolták az okozati összefüggést az oltás és a trombózis között. A jelenleg rendelkezésre álló adatok nem utalnak arra, hogy a jelentett tromboembóliás esetek közvetlenül összefüggnének az AstraZeneca-vakcinával történő oltással” – állapította meg a ŠÚKL.

Az EU más tagországai az Egyesült Királysággal, Kanadával, Ausztráliával és Mexikóval egyetemben folytatják az oltást az AstraZeneca-vakcinával. Az Egyesült Királyságban és az EU-n belül összesen 17 millió adag vakcinát adtak be, és a beoltott emberek vérrögökkel járó szövődményeinek száma nem volt magasabb, mint az általános populációban.

A ŠÚKL szerint továbbra is több a vakcina előnye, mint a kockázatot jelentő tényező, és ezt többek közt az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is megállapította. „Az Állami Gyógyszer-ellenőrzési Hivatal ezért a rendelkezésre álló adatok szerint, valamint a kedvezőtlen járványügyi helyzetre való tekintettel továbbra is javasolja az oltást ezzel a vakcinával Szlovákiában” – áll a ŠÚKL határozatában.

Abban az esetben, ha a ŠÚKL-nek kétségei támadnak a vakcina biztonságosságát illetően, azonnal megelőző intézkedéseket fogad el.



TASR/para