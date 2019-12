Szlovákiai kerékpártolvajok garázdálkodtak Ausztriában, zsákmányukat itthon adták el

Legalább 17 kerékpárt lopott el két szlovákiai férfi az ausztriai Neusiedl am See városában és környékén. Egyiküket még októberben sikerült elfogni, míg a másik tolvajt továbbra is körözik.

A két férfi többnyire vasútállomásokon, parkolókban, valamint a környező falvak iskoláinál tevékenykedett, az ellopott kerékpárokat aztán Szlovákiában eladták.

A rendőrség szerint a tolvajok több mint 17 kerékpárt loptak el, ugyanis az egyik elkövető telefonjában további, vélhetően lopott kerékpárokról készült fotókat találtak.



tvnoviny.sk/para