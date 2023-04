Szlovákiai rekordot ért el Csilizradvány – nincs még egy ilyen tojás az országban! (FOTÓK)

Csodájára járnak a Csilizradványon (Dunaszerdahelyi járás) díszelgő horgolt hímes tojásnak, amely egyedülálló Szlovákiában.

A szemet gyönyörködtető hímestojást a Csilizradványi Nyugdíjas Szervezet tagjai készítették, akik szlovák rekordot értek el, a csilizradványi ugyanis a legnagyobb horgolt hímes tojás az országban. A nyolc hónapnyi munka eredményét hivatalosan április 3-án jegyezték be a szlovákiai rekordok közé.

A hímes tojás 2,9 méter magas, és összesen 16 080 méternyi fonalból készült.

Csilizradványi Nyugdíjas Szervezet vezetője, Szabó Éva érdeklődésünkre elmondta, megközelítőleg egy évvel ezelőtt láttak egy hasonló alkotást Magyarországon, és megtetszett nekik az alapötlet. „Egy valódi hímes tojást szerettünk volna készíteni. Lerajzoltam a mintát és megmutattam a többieknek az ötletet. Nekik is nagyon tetszett, és végül úgy döntöttünk, hogy megvalósítjuk. Segítséget kértünk a községházától is, a gyűjtőudvarban elkészítették nekünk a konstrukciót, mi pedig nekiálltunk horgolni. Megrendeltem a pamutot, de végül az anyag kevésnek bizonyult, ugyanis a tojás nagyobb lett, mint terveztük. Eleinte hárman dolgoztunk rajta, sávokban horgoltunk, majd összevarrtuk. Később egy negyedik tag is csatlakozott hozzánk, aki segített az egészet összevarrni” – mondta Szabó Éva, és egyúttal kiemelte, jelentős segítséget kaptak a községházától, a pamut költségeit ugyanis állták.

A káprázatos hímes tojást március elején állították ki a községben, mostanra pedig az is kiderült, hogy ez az ország legnagyobb horgolt tojása, erről a készítők hivatalos elismerést is kaptak.

A tojás nyolc hónap alatt készül el, de a készítők kisebb szünetekkel dolgoztak rajta. „Először csak a nyugdíjasklubban csináltuk, aztán haza is vittünk egy-egy darabot, mindenki más részét csinálta. Egyikünk horgolta a sávot, a másik a mintákat, ezeket aztán rávarrtuk, aztán összevarrtuk a sávokat, majd ráhúztuk a konstrukcióra” – árulta el a részleteket a helyi nyugdíjas szervezet vezetője.

A hímes tojást Szabó Éván kívül Kovács Magdolna, Fekete Ilona és Krausz Viola készítette.

„Mindenkinek nagyon tetszik, az emberek elámulnak, hogy mekkora tojást készítettünk. Nagy munka volt, de szeretettel csináltuk” – emelte ki.



