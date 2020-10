Szlovákián a világ szeme – Dicséretet kaptunk a Wall Street Journal-ban

A külföldi sajtó figyelmét is felkeltette a hétvégi regionális tömeges tesztelés, illetve a tervezett országos.

Fotó: TASR

A Tvrdošíni, Námestovói és Alsókubini, valamint a Bardejovi járásokban végzett tesztelés kiértékelését Igor Matovič miniszterelnök vezette hétfőn kora délután. Időközben viszont reagáltak rá a külföldi lapok is.

Korábban Sárga-tenger partján fekvő kilencmillió lakosú kínai Csingtao városában folytattak tömeges tesztelést. A független kínai TwiChen Twotter-oldal a tömeges tesztelés kapcsán megjegyezte, hogy Szlovákia az 5,5 millió lakosságával csupán 18. lenne a kínai "városok" listáján. "Ez az első nyugati ország, amely kipróbálja a nemzeti szintű tesztelés modelljét" - utaltak rá.

A világ vezető egyetemeinek több professzora is kiáll a tömeges tesztelés mellett, mivel az országos lockdownok helyett izolálható általa a fertőzöttek nagyobb csoportja.

"Kétségkívül előrelépésről van szó. Ez jó példát jelent. Ha működik, az a világ számára is jóhírt jelent" - jegyezte meg a The Wall Street Journal számára Luke O'Neill, a dublini Trinity College biokémia professzora.

A Varsói Egyetem virológiai professzora, Maciej Przybylski arról beszélt a lengyel sajtónak, hogy az antigén tesztek ellen felhozott pontossággal kapcsolatos hiányosságok nem feltétlen jelent hátrányt.

"Előnyt is jelenthet, mivel egyszerűen kivonjuk a társadalomból azokat az embereket is, akiknek a szervezetében csak kisebb mennyiségben van jelen a vírus, azokkal együtt, akik terjesztik a fertőzést és veszélyt jelentenek a környezetükre" - nyilatkozta a medonet.pl portálnak. Úgy véli, a legjobb megoldás az volna, ha a pozitív antigén tesztek eredményét PCR-tesztekkel is megerősítenék.

Az amerikai Harvard Egyetem professzora, Michael Mina is az antigén teszteket preferálja ilyen szintű tömeges teszteléseknél.

"Talán nem szűrnek ki mindenkit, de azokat igen, akik a legfertőzőbbek, tehát úgymond a szuperfertőzőket" - mondta a Yale Egyetem és a Cold Spring Harbor Laboratory által működtetett medrxiv.org portálnak.

(Čas.sk)