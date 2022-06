Szlovákiának mintha nem lenne kormányfője, de pedagógusai meg igen, és ők több pénzt érdemelnek

A legnépszerűbbnek mért szlovákiai politikus kiállt az újságírók elé és elmondta a maga "egyre rosszabbul élünk" beszédét. Peter Pellegrini érzi, hogy most számára lejt a pálya, erre most rájátszott egy kis pedagógusi béremelési javaslattal, meg a mindenkori ellenzék mantrájával, miszerint a kormány "monnyon le", lehetőleg minél hamarabb, mert attól lesz jobb mindenkinek. De legalább az ellenzék jeles képviselőinek. Azonban a kabinet egyelőre a helyén van, és az is a tanítóink fizetésével foglalkozik.