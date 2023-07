Szobafestő képzés – legyen egy keresett szakmád neked is!

A szobafestő szakmai képzés elvégzésével - akár vannak előismereteid, akár nincsenek - neked is egy olyan szakma (és bizonyítvány) lesz a kezedben, amivel könnyen el tudsz helyezkedni.

A szobafestő szakma elismertsége

Az államilag elismert bizonyítvány megszerzése mindenki életében egyre fontosabb. Annak is, aki még csak most döntötte el, hogy szakmát szerez, és annak is, aki már évek óta szobafestőként tevékenykedik, csak papírok nélkül. A Gyémánthegy szobafestő képzéssel segíti a tanulni, szakmát- és tanúsítványt szerezni vágyók dolgát.

Ráadásul még arra is lehetőséget biztosít, hogy az ebben a munkakörben dolgozók rövidített óraszámban vegyenek részt a képzésen. Ennek a részleteiről a későbbiekben még szó lesz.

Hiába a tapasztalat, ha azt dokumentumokkal nem tudod igazolni

Szomorú, de igaz: hiába vagy évek óta a szakmában, hiába ismered annak minden csínját-bínját, egyre nehezebben tudsz a szakmai ismereteidet igazoló tanúsítvány nélkül boldogulni. Csak egy helyben toporogsz, a szaktudásodnak nem megfelelő munkát végzel, és ki vagy téve annak a veszélynek is, hogy a munkahelyed megszűnése után senki sem alkalmaz.

Ha szeretnél egy államilag elismert dokumentumot a szaktudásod igazolásaként felmutatni, akkor azért tenned kell: elvégezni egy szobafestő képzést. Igen, most következnek a kifogások: öregnek érzed magad a tanuláshoz, nincs erőd, nincs időd, és egyébként is a megfeszített tempóban végzett terepmunka mellett alkalmad sem nyílik élni a lehetőséggel.

Van megoldás: rövidített képzés a szakmabelieknek

A fentebb említett képző intézménynél például kiváló megoldást kínálnak erre a problémára: a képzési óraszám - és a képzés hosszának - csökkentését. Miként lehetséges ez? A szakmabeliek - akik már jócskán járatosak a munka technikai részleteiben - egy szintfelmérőn számot adhatnak a pillanatnyi tudásukról.

Ennek teljesítésével lényegesen csökkenthető a képzés óraszáma, így annak hossza is. Ennek eredményeképpen egy szobafestő képzés a hosszú évek helyett akár pár hónap alatt teljesíthető. Nem kell attól sem tartanod, hogy “kijöttél a tanulásból”, mert a záróvizsgára való felkészülés során profi segítséget és részletes szakmai tananyagot garantálnak.

Szobafestőként akarsz egyéni vállalkozó lenni? Akkor erre jobb, ha felkészülsz!

Nagyon sokan képzelik el úgy a jövőjüket, hogy a kezükbe veszik a sorsuk alakulását és egyéni vállakozóként folytatják tovább a pályafutásukat. Viszont ehhez meg kell felelned azoknak az új szabályoknak, amelyek a szobafestő tevékenység gyakorlására is vonatkoznak.

Idézet következik a nav.gov.hu oldalról: „Képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek megfelel.„

Azaz 2023. december 31. után a jogszabályok szerint szobafestő tevékenységet vállalkozóként csak akkor végezhetsz, ha erről államilag elismert tanúsítvánnyal rendelkezel. Lefordítva: dokumentum kell!

Szerezd meg te is!

(PR-cikk)