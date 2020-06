A szociális intézményeket is érinti az óvintézkedések enyhítése

A koronavírus-járvány miatti óvintézkedések fokozatos enyhítése érinti a szociális intézményeket is. A javaslatról tárgyalni fog a parlament.

A járványügyi helyzet kedvező alakulásának köszönhetően lehet bevezetni az enyhítéseket, amelyeknek része az is, hogy újra megengedett a látogatás a szociális létesítményekben. A higiéniai és járványügyi óvintézkedéseket azonban továbbra is be kell tartani. A feltételeket a szolgáltató belső szabályzatban határozza meg.

A COVID-19-járvány visszaszorulása újra lehetővé teszi azt is, hogy rövid időre, például egy hétre költözzön be a lakó az intézménybe.

A rendelettervezet foglalkozik továbbá az önkormányzatok és a magasabb területi egységek azon kötelezettségével, hogy bentlakásos szociális létesítményben helyezzen el valamennyi rászoruló személyt, és ne csak azokat, akiknek erre haladéktalanul szükségük van.

A tervezet olyan intézkedéseket is tartalmaz, amelyek az egészség megőrzésére vonatkoznak. Az orvostól kérhető igazolás, hogy a beköltözőnek nincs-e fertőző betegsége, nem került-e karanténba, és koronavírusteszt elvégzése is kérhető.



TASR