Szociális vállalatok segíthetnek az alacsony műveltségű állástalanoknak

Ján Richter (Smer-SD) munkaügyi miniszter csütörtökön, a kormány lőcsei kihelyezett tárgyalása után ezzel kapcsolatban arra emlékeztetett, hogy a hivatalokban nyilvántartott 1654 állástalan közül csaknem 700-an nagyon alacsony műveltséggel rendelkeznek, és hogy a legtöbben közülük romák. A kormány csütörtökön jóváhagyott akcióterve alapján, a helyzet javítása céljából, öt új szociális vállalatot hoznak létre. Peter Pellegrini (Smer-SD) kormányfő szerint a helyzeten javítani fog a kötelező iskolai előkészítő is, amely 2020-tól lép érvénybe.

„Nagyon helyes ez a döntés, mert látszik, hogy azok a romatelepekről származó gyerekek, akik elvégzik a kötelező iskolai előkészítőt, teljesen másképp fejlődnek az alapiskolákban, és könnyebben lépnek be az első osztályba. Továbbra is nagy azoknak az embereknek a száma, akik alacsony végzettséggel rendelkeznek. Sokan azért szenvednek, mert az elejétől kezdve speciális alapiskolába járnak, és ezáltal elvesztik a középfokú végzettség megszerzésének az esélyét. Ezért egy olyan intézkedést is elfogadtunk, amelynek értelmében ezek az emberek - az alapiskola elvégzése után - egy vagy két évig középiskolába járhatnak, még ha nem is érik el az elvárt szintet”