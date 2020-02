Szőcs László a KFC mezében folytatja pályafutását

A nevezett legutóbb a ligetfalui FC mezét viselte, azt megelőzően pedig a szakolcaiak egyik meghatározó egyéniségeként került a figyelem fókuszába a honi második vonalban. Szőcs pályafutása során Bősön és Nagymegyeren (felvételünkön) is megfordult, de Magyarországon (Gyirmót) és Csehországban (Šumperk) is légióskodott.

„Többször is volt már szó Komáromba igazolásomról. Decemberben is megkeresett a KFC vezetősége és mindjárt meg is egyeztünk. Tetszik a klub filozófiája, első célom, hogy játékommal segítsek a 2. liga megtartásában, de szerintem ezzel a csapattal feljebb is végezhetünk”