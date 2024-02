Szokatlan hőmérsékleti rekordok lehetnek jövő héten Délnyugat-Szlovákiában

Tavaszias időre van kilátás február első felében az ország délnyugati részén.

Fotó: TASR - illusztráció

A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ) előrejelzése szerint jövő héten rendre 10 Celsius-fok felett alakulnak a nappali csúcsértékek és éjszaka sem lesz sokkal hidegebb.

Az előrejelzés szerint kedden akár 16 fokot is mérhetünk, és hasonló lesz a helyzet egy hét múlva ilyenkor is.

A tavaszias idő azonban más "meglepetéseket" is tartogat: a hét jelentős részén széllel is számolnunk kell, akár 65 km/órás széllökések is lehetnek, emellett pedig nagy a valószínűsége az esőnek is, elsősorban hétfőn, valamint a jövő hét végén.



