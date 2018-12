Szökőár pusztított Indonéziában, legalább 62 ember meghalt!

A cunami helyi idő szerint szombat este fél tíz körül keletkezett a Jáva és Szumátra szigetek közötti Szunda-szoros térségében, Banten és Lampung tartományokat érintette. Az áldozatok többsége belföldi turista, a legtöbben, 33-an Banten tartomány Pandeglang térségében vesztették életüket.

Sutopo Purwo Nugroho, a katasztrófavédelem szóvivője közölte: a szökőárt vélhetően a szorosban lévő Krakatau vulkán kitörése, és az azt követő víz alatti földcsuszamlás váltotta ki. A cunami erejéhez a telihold miatti dagály is hozzájárulhatott - jegyezték meg katasztrófavédelmi tisztviselők.

Az indonéziai fővárostól, Jakartától mintegy 200 kilométerre fekvő vulkán június óta több alkalommal is kitört. Pénteken 400 méteres magasságba lövellt hamufelhőket, az indonéziai geológiai ügynökség azt tanácsolta, hogy senki se közelítse meg a tűzhányó kráterének 2 kilométeres körzetét.

A Nugroho által a Twitteren közzétett felvételeken jól látható, ahogy a víz elönti az utcákat az érintett területeken.

Beszámolók szerint egyes helyeken csaknem 20 méteres magassággal ért partot az árhullám. A Hszinhua kínai hírügynökség jelentése szerint Lampung tartományban több mint 100 épület összedőlt, sokan a romok alatt rekedtek.

