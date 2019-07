A szolgálólány meséjének folytatása is a Booker-díj jelöltjei között

A szolgálólány meséjét 1985-ben adták ki, később nagy sikerű, sokszoros Emmy-díjas tévéfilmsorozat is készült belőle. A regény The Testaments című folytatása szeptember 10-én jelenik meg. Margaret Atwood korábbi regényei közül ötöt jelöltek Booker-díjra, köztük 33 évvel ezelőtt A szolgálólány meséjét is. A vak bérgyilkos 2000-ben el is nyerte a rangos elismerést.

Az idei 13 díjesélyes kötet között van még Salman Rushdie Quichotte című könyve. Az író Az éjfél gyermekei című regénye 1981-ben elnyerte a Booker-díjat, a díj alapításának 40. évfordulóján, 2008-ban pedig az addigi Booker-díjasok legjobbjának választották.

Az egyetlen amerikai szerző, aki az idei válogatásba bekerült, az Illinois-ból származó, Edinburgh-ban élő Lucy Ellison, aki egy mondatban írta meg ezeroldalas Ducks, Newburyport című regényét.

A listán mindössze egyetlen debütáló szerző van: a nigériai Oyinkan Braithwaite, aki My Sister, The Serial Killer (Húgom, a sorozatgyilkos) című regényével került a jelöltek közé.

A hosszú listán szerepel még Jeanette Winterson regénye, a Frankissstein, John Lanchester műve, a The Wall, Kevin Barry könyve, a Night Boat To Tangier, Bernardine Evaristo műve, a Girl, Woman, Other, Deborah Levy alkotása, a The Man Who Saw Everything, Valeria Luiselli regénye, a Lost Children Archive, Chigozie Obioma könyve, az An Orchestra Of Minorities, Max Porter műve, a Lanny, valamint Elif Shafak regénye, a 10 Minutes 38 Seconds In This Strange World.

A jelöltek hat szerzőre szűkített rövid listáját szeptember 3-án hozzák nyilvánosságra, a díjazott nevét pedig október 14-én jelentik be.

