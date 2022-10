Szólnak a szirénák - több ukrán várost is bombáztak az oroszok

Halottak és a sebesültek is vannak – mondta ma Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, miután sorozatos orosz támadásokat intéztek Ukrajna városai ellen. A szemtanúk többek között Kijevből és Zaporizzsjából, de a nyugat-ukrajnai Dnyiproból vagy Lvivből és Zsitomirból is robbanásokról számoltak be, szirénák szólaltak meg szerte az országban.