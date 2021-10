Szombat reggel rekordhideget mértek Szlovákia egyes részen

A meteorlógiai intézet szombat reggel legalacsonyabb hőmérsékletet Vernáron (-5,5 Celsius fok), Červený Kláštorban és Huty községben (-5,4 Celsius fok), Liptovská Tepličkában (-5,2 Celsius fok), valamint Ihľanyban és Toryskában (-5 Celsius fok) mért.

Nem csupán a hegyvidéki völgyekben volt hideg, a Kelet-szlovákia alföldön is. Az orechovái meteorológiai állomáson -1,1 Celsius-fokot mutattak a műszerek.

"Néhány állomáson megdőlt az eddig érvényes minimális hőmérsékleti rekord is, például a Červený Kláštor-i és a lieseki állomásokon is. Vasárnap (október 10.) is hideg reggelre kell számítani ”