Szombaton 1500 embert is beolthatnak a dunaszerdahelyi vidékfejlesztésiben, de még nincs hol regisztrálni

Nagy kapacitású oltóközpont létesül szombaton a dunaszerdahelyi Vidékfejlesztési Szakközépiskolában, ahol hétvégente több száz embert készülnek beoltani.

Illusztráció - Cséfalvay Á. András

Közel egy hónappal ezelőtt már felmerült, hogy ilyen oltóközpont létesül az iskola tornatermében. Nagyszombat megye és az iskolák akkor lényegében rekordidő alatt szervezték meg a régió pedagógusainak koronavírus elleni beoltásához szükséges helyszínt és személyzetet, valamint elkezdődött a résztvevők koordinálása is, de az a terv végül meghiúsult.

Berényi József megyei alelnök érdeklődésünkre csütörtökön délelőtt közölte, hogy a pillanatnyi állás szerint most ilyen fordulatra vélhetően nem kerül sor.

Nagyszombatban, a helyi egészségügyi középiskolában már az elmúlt két hétvégén is működött nagy kapacitású oltóközpont, ahol az első hétvégén 2 330, a másodikon pedig már 3 650 személyt sikerült beoltani. Jozef Viskupič megyei elnök ennek kapcsán kifejtette, hogy szeretnék ezt közelebb hozni a megye lakosságához, ezért létesülhet most oltóközpont Dunaszerdahelyen, valamint Szakolcán is.

Továbbra is akad viszont néhány a kérdőjel. Mindenekelőtt az, hogy még nem tudni, mikor indul el a regisztráció. Berényi ennek kapcsán megjegyezte, hogy regisztrálni az egészségügyi minisztériumhoz tarzozó korona.gov.sk oldalon lehet majd. Elképzelhetőnek tartja, hogy már csütörtökön délután, de az is lehet, hogy csak pénteken reggeltől lesz erre lehetőség.

Az előzetes információk szerint azokat fogják beoltani, akik közvetlen kapcsolatba kerülnek a vásárlókkal vagy az utazókkal. Korhatár szerint a 18 és 55 év közti bolti eladók, taxisok, tömegközlekedési sofőrök és ellenőrök, kalauzok, valamint légi utaskísérők regisztrálhatnak majd, és az AstraZeneca vakcináját kaphatják meg.

Berényi arra kért mindenkit, hogy miután megnyílik a lehetőség a regisztrációja, tegyék azt meg, és töltsék le, illetve ki otthon azokat a nyomtatványokat, nyilatkozatokat, melyeket szükséges bemutatni az oltás előtt.

Információink szerint ugyanis az elmúlt hétvégén lassította az eladók és sofőrök oltását, hogy sokan ezeket a helyszínen töltötték ki. A nyomtatványok elérhetők EZEN az oldalon alul. Ezeken kívül a személyazonosságira, az egészségügyi kártyára, valamint egy olyan dokumentumra lesz szükség, amellyel a foglalkozásukat igazolják (pl. munkáltatói szerződés).

Berényi felhívta mindenki figyelmét arra is, hogy a regisztrált időponthoz képest legfeljebb 5-10 perccel hamarabb érkezzenek a helyszínre annak érdekében, hogy ne alakuljanak ki feleslegesen sorok és tömeg.

Az oltások beadása reggel 8 és este 18 óra között zajlik majd a szakközépiskola nagyobbik tornatermében kialakítandó oltókabinokban. A tornaterem, csakúgy, mint az őszi tömeges tesztelés alkalmával, a Štefánik utca felől közelíthető meg.

Szabó László, az iskola igazgatója érdeklődésünkre elmondta, 10 oltókabin áll majd rendelkezésre, amelyeken 8-10 ambuláns orvos adja majd be az oltásokat az időre érkezőknek. Akik megkapták az oltást, átmehetnek a szomszédos tornaterembe, ahol 15 percet kell várniuk, ha netán jelentkezne az oltás valamely nem kívánt mellékhatása. Csütörtökön már elkezdődött a termek előkészítése.

Az adminisztrációt, illetve a beoltottak ellenőrzését a szomszédos Egészségügyi Középiskola munkatársai végzik majd.

A nap folyamán Berényi szerint legfeljebb 1500 személyt tudnak majd beoltani, egyelőre azonban nem tudni, hányan jelentkeznek, illetve végeredményben mennyi vakcinát kapnak. „Az ígéret szerint minimálisan 1300-at, maximum 1500-at” – közölte.

A megyei tiszti főorvos korábban felhívást tett közzé, melyben az ambuláns orvosok jelentkezését várta, akik elvégezhetnek ilyen műveleteket. Berényi József ugyanakkor elárulta, hogy mostanra elegendő egészségügyi dolgozó jelentkezett ahhoz, hogy az oltásokat a következő hétvégéken is folytathassák. „Az illetékesek bizonyára jelzik majd számukra, mikor számolnának a segítségükkel, és az alapján megegyeznek” – szögezte le.

Az első márciusi hétvégén csupán egy napon terveznek oltani, a következőkön viszont ezt Berényi szavai szerint vasárnapra is szeretnék kibővíteni. A cél peddig az, hogy júliusra a megye lakosságának nagy részét beolthassák.

(SzT)