Szombaton az alistáli pályán lesznek „hazaiak“ a királyfiakarcsaiak

A hét végén fejeződik be a pontvadászat a Dunaszerdahelyi Területi Bajnokság VII. (AG Sport) Ligájában. Az idényzárón a királyfiakarcsaiak szombat délután házigazdaként nem a Gödör Arénában, hanem az alistáli futballpályán fogadják soros ellenfelüket, az izsapiakat. Méghozzá pályaeltiltás miatt!

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

Másfél héttel ezelőtt, a Királyfiakarcsa-Gelle (0:4) találkozó ugyan rendes játékidőben, a pályán fejeződött be, de a mérkőzés közben és annak lefújása után is kellemetlen közjáték szemtanúi voltak a nézők. A történtekkel időközben foglalkoztak az irányító szövetség illetékes szakbizottságai, melyek nem csupán a hazai klubot, de egyéneket, tisztségviselőt és nézőket büntettek.

A sporttechnikai bizottság javaslatára a fegyelmi bizottság 500 eurós pénzbírsággal sújtotta a királyfiakarcsai futballklubot. A jegyzőkönyben csapatorvosként feltüntetett ifj. Nagy Milán egy évig nem tölthet be semmiféle tisztséget a csapatnál, nem kerülhet kapcsolatba a delegált személyekkel. További két néző pedig egy évig nem látogathatja a csapat hazai mérkőzéseit.

A következő két hazai bajnoki találkozót a Királyfiakarcsától minimum 15 kilométer távolságra eső település futballpályáján játszhatja le a felnőttek csapata. Két vitatott momentum, azaz a 73. perc történései és a csapatok, valamint a delegált személyek öltözőbe vonulását nem rögzítette a videokamera. „A 73. percben a vendégek harmadik gólja után a hazaiak kispadján helyet foglalók közül, a helyüket elhagyva néhányan a partjelzőhöz rohantak, indulatosan lest reklamáltak. A lefújás után izzó légkörben vonultak a csapatok az öltözőbe. Azt tudni kell, hogy a pályától az öltözők mintegy kétszáz-kétszázötven méternyi távolságra vannak. Közben a futballisták, a szakmai stábok tagjai, a delegált személyek a büfé előtt is elvonulnak. Arról is szól a fáma, hogy a gelleiek csapatorvosa konfliktusba keveredett a szurkolókkal. A mérkőzés ellenőrének jelentéséből tudomást szereztünk arról is, hogy az egyik vendégjátékos barátnője kihívta a rendőröket. A két csapat képviselője és a mérkőzés megfigyelője azonban semmi érdemlegeset nem tudott, nem kívánt a rend őreinek jegyzőkönyvbe diktálni. A rendezők igyekezetének köszönhetően a delegált személyeknek nem esett bántódásuk. A döntéshozatalnál a mérkőzés megfigyelőjének jelentésére, a versenyszabályok, valamint a fegyelmi szabályzatra fókuszáltunk. Az emóciók a sport, a futball velejárói. De józan ítélőképességünket játékosként, szurkolóként meg kell őriznünk. Több éve nem tapasztaltunk kirívó fegyelmezetlenséget, rendbontást a csallóközi focipályákon zajló mérkőzéseken. Reméljük a kiszabott büntetésből nem csupán a királyfiakarcsaiak okulnak” – tájékoztatta a Paramétert a Dunaszerdahelyi Futballszövetség fegyelmi bizottságának döntéséről Máhr Tamás, a testület elnöke.

ái