Szombaton kapunk egy szusszanásnyi szünetet, de aztán villámokkal térhet vissza az őrült idő

A csütörtökön Európa északnyugati részén tevékenykedő igen erős viharciklon frontrendszere alakítja a pénteki időjárást Szlovákia térségében is.

Október utolsó napján így érkezett a Dunántúlon átrobogó szupercellás zivatarfelhő az érsekújvári járásbeli Libádra, a szőlőhegyre 11:30 körül (Fotó: Bitter Tomi)

Nálunk azonban nem kell olyan extrém széllökésekre számítani, mint például Franciaországban. Ott ugyanis csütörtökön 172 km/h-s széllökéseket is mértek hivatalosan!



Frontok, légnyomási mező várható alakulása péntek délben. SHMÚ

PÉNTEK

Pénteken az érkező hidegfront miatt a nyugati vidékeken a reggel melegebb lesz, mint a délután! A délutáni órákban 9°C és 18°C közötti hőmérséklet várható. A megszokottól eltérően, most Pozsony tágabb térségében lesz hűvösebb, meg persze a középső országrészben, és Délkelet-Szlovákiában pedig a legenyhébb az időjárás.



Péntek délben várható hőmérséklet az AROME modell alapján. OMSZ

Az éjszaka, hajnal folyamán gyenge eső várható a középső és nyugati országrészben. Reggel aztán intenzívebb csapadékrendszer érkezik nyugat felől, mely napközben fokozatosan kelet felé halad. Akár villámtevékenységgel kísért záporok, azaz zivatarok is kialakulhatnak! Záporokra, zivatarokra a délutáni, esti órákban továbbra is számítani lehet a nyugati és középső tájakon is.

Élénk, erős széllökések kísérhetik az eleinte délkeleties légmozgást.



A csapadéktevékenység várható alakulása péntek 11 és 15 órákor az ALADIN modell szerint. SHMÚ

SZOMBAT

Szombat reggelre 2°C és 6°C közé csökken a hőmérséklet, délután 11-15°C várható. Ezen a napon jelentős csapadékra nem kell készülnünk. A szél gyenge, mérsékelt lesz, azonban este nyugaton megélénkül a légmozgás.

VASÁRNAP

Vasárnap hajnalban 4°C és 12°C-ot mérhetünk, nyugaton a magasabb értékekkel. Délután 8-14°C-ig melegszik a levegő, Rozsnyó térsége lehet a hűvösebb.

Több helyen újabb kiadós csapadékra számíthatunk, és szintén megdörrenhet az ég. Újra megerősödik a szél, viharos széllökések is kialakulhatnak.



A vasárnap késő estig várható összes csapadék mennyisége az ECMWF modell számításai szerint.



Október utolsó napján így érkezett a Dunántúlon átrobogó szupercellás zivatarfelhő az érsekújvári járásbeli Libádra, a szőlőhegyre 11:30 körül. Bitter Tominak köszönjük szépen a fotókat!

(Henzel Dániel)