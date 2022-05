Szombaton lesz az Eurovízió döntője, és van egy tippünk, ki nyeri meg a versenyt (VIDEÓ)

Az Ukrán-Kárpátok lábánál elterülő településről elnevezett folk-rap formáció, a Kalush Orchestra kedden este bejutott az Eurovízió döntőjébe, és mivel egy egészen szórakoztató bulit nyomtak le, nem volt meglepő, hogy a Stefania című számukkal továbbmentek.

Ukraine reached the final of "#EUROVISION 2022". The #KalushOrchestra will perform the song Stefania in the final on May 14th.#Russia was also supposed to perform in the semi-finals today, but it was suspended due to the attack on #Ukraine.https://t.co/G4O6YrGMhZ