Szombaton választunk, erre pénteken befutott a migránstéma, Pellegrini lement Orbánba (VIDEÓ)

Abban reménykedik, hátha képes beparáztatni az ország lakosait, ahogyan ezt Orbán Viktor teszi már évek óta, elsöprő sikerrel.

Pellegrini a ma közzétett videóban elmondta, hogy Orbán Viktor már két hete figyelmeztette egy új menekülthullámra. Erre tessék, igaza lett! Nem is csoda, hogy ez az egész így történt, hiszen a magyar kormányfőnek kimondottan szívügye, hogy a Robert Fico vezette Smer a kormányon maradjon. Ezért aztán Pellegrini meg is kapta a magyar know-howt, tessék csak rémísztgetni. Hátha bejön a buli, hátha Orbán nagy barátja továbbra is irányíthatja Szlovákiát.

A szlovák kormányfőnek kapóra jött az, ami tegnap este történt Szíriában, amikor egy légitámadásban megöltek 33 török katonát. A helyzet eszkalálódni látszik a szíriai-török határ közelében és ezzel kapcsolatban jelentette ki a kormányzó török Igazság és Fejlődés Pártjának (AKP) szóvivője, hogy Törökország már nincs abban a helyzetben, hogy fel tudja tartóztatni a menekülőket. Ömer Celik arra az értesülésre reagált, hogy az ország megnyitotta határait az Európába vágyó menekültek előtt. A török tisztségviselő kifejtette: a Szíriában zajló támadások következtében "mozgolódás van" mind Törökországban az Európába, mind Szíriában a Törökországba tartók körében. A szóvivő emlékeztetett: Törökország már korábban közölte, hogy kapacitásai megteltek, nem bír el egy újabb menekülthullámot, és ezért a kialakuló nyomás már nem tartható a saját oldalán. Ankara menekültpolitikája nem változott, de már nincs abban a helyzetben, hogy fel tudja tartóztatni a menekülőket.

(p/mti)