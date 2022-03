Szombaton zajlik a bősiek fazonigazító főpróbája

Az érintett hat csapat már tétmérkőzésen méri össze a tudását, a további alakulatok pedig fazonigazító főpróbát játszanak. Köztük a tabella bősi listavezetője, mely szombaton a Pozsonyi III. liga egyik legjobbját, a Rača együttesét fogadja.

„A főpályán kerül sor az erőpróbára, melyen edzőnk, Johancsik Patrik már az általa elképzelt kezdőcsapatot küldi csatába. A felkészülési időszakban a sérülések és a betegségek is hátráltatták szakvezetőnk munkáját. Mi több, egy kis időre a trénerünk is kidőlt a sorból. Reméljük, rendezzük a sorokat, s a jövő héten ott folytatjuk, ahol ősszel abbahagytuk. A szurkolóinkat érintő információ, hogy az első két bajnoki mérkőzésünket hazai pályán a megszokott vasárnapi játéknap helyett szombat koradélután játsszuk. A nyitányon a tardoskeddieket fogadjuk, majd március 19-én az ógyallaikkal mérjük össze tudásunkat. Visszatérve a főpróbához, ez délelőtt 11.00 órakor kezdődik. Természetesen szurkolóinkat is a Parkerdei stadionba invitáljuk”