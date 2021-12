Szombatra is marad a sokévi átlaghoz képest több fokkal enyhébb az idő

Európa északi felének időjárását többközéppontú ciklon, valamint a hozzá tartozó frontok alakítják, jelentősebb mennyiségű csapadékot a Brit-szigetekről és Dél-Norvégiából is jelentettek.

Barak Eszter felvétele

Emellett alacsonynyomású rendszer örvénylik Görögországtól délre is, a déli görög szigeteken, Cipruson és Dél-Törökországban 50-120 mm-es csapadékösszegek is előfordultak.

Eközben a Földközi-tenger nyugati medencéje és Közép-Európa felett is anticiklon figyelhető meg, ezekben a térségekben általában napos, csapadékmentes, a sokévi átlaghoz képest több fokkal enyhébb az idő.

Szombat estig a Kárpát-medence időjárását is enyhe légtömegek alakítják, ugyanakkor éjszaka egy gyenge hidegfront is átvonul felettünk, így az év első napján szelesebb idő valószínű.

Várható időjárás szombat éjfélig:

Péntek estig jórészt derült vagy legfeljebb gyengén felhős lesz az ég, de délkeleten még borult, párás marad az idő. Éjszaka átmenetileg mindenütt megnövekedhet a felhőzet, és Nyugat-Szlovákiában helyenként gyenge eső is előfordulhat.

Szombaton délkeleten is csökken a felhőzet és köd kiterjedése is, de egész nap borult maradhat az ég, és ott szitálás, jelentéktelen eső továbbra is előfordulhat. Másutt gyengén vagy közepesen felhős idő valószínű több-kevesebb napsütéssel csapadék nélkül. Az északnyugati szél kora hajnaltól nagy területen megerősödik, sőt helyenként viharossá fokozódik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 0, +8 fok között alakul, hajnaltájt a szél feltámadásával azonban megenyhül az idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton általában 11 és 16, délkeleten 5 és 10 fok között valószínű.

mti/para