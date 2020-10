Szombattól kijárási tilalom lesz, sok kivétellel, az alapiskolák felső tagozata is áttér a távoktatásra, de a boltok és a szolgáltatások nem zárnak be, a gazdaság működhet

A válságstáb és a kormány döntött, bezár az alapiskolák felső tagozata, a bölcsődék, az óvodák és az alsó tagozat tovább működik. A boltok és a szolgáltatások a jelenlegihez hasonló módon működnek tovább. Szombattól viszont kijárási tilalom lesz, november 1-ig, kivételekkel: munkába, orvoshoz és boltba lehet menni, a természetbe csak a járáson belül. Október 25-ig mindenkinek haza kell érnie. Emellett a tervek szerint letesztelik az egész országot kétszer, jövő hétvégén és két hét múlva. Holnaptól vasárnapig tesztelik Árvát és a Bártfai járást. A határátlépésre vonatkozó szabályok egyelőre nem változnak.

Fotó: TASR

"Ez volt a legnehezebb döntés, amit Szlovákia kormánya valaha hozott" - jelentette ki Igor Matovič kormányfő a válságstáb, majd az azt követő kormányülés után. Szerinte a szlovákiai járványhelyzet a cseh helyzetet követi, mintegy két hét eltéréssel, ezért határozott intézkedések nélkül a katasztrófa felé közelítene az ország. "Most már kicsit rosszabb a helyzet nálunk, mint két héttel ezelőtt Csehországban" - indokolta döntést a kormányfő.

Az országban várhatóan három héten át kijárási tilalom lesz, de sok kivétellel: lehet majd munkába járni, a közeli üzletekbe, orvoshoz, lehet gondozni a beteg, rászoruló hozzátartozókat. A gazdaság nem áll le, nem zárnak be újabb üzletek, szolgáltatások.

Az első héten az ország nagy részén még érvényes COVID-teszt nélkül is mindenki élhet a kivételekkel a kijárási tilalom alól, kivéve a három árvai járás és a Bártfai járás lakóit. Nekik már jövő héten, pontosabban most szombattól kell érvényes negatív COVID teszt, amit október 23-a után végeztek el. A COVID-teszt lehet az országos tesztelés során elvégzett antigén teszt, de elfogadnak PCR tesztet is, amelyet például saját költségen végeztettek el.

A döntést a rendelkezésre álló adatok alapján hozták meg, a legfontosabbnak a kórházban kezelt betegek számát nevezte Marek Krajčí egészségügyi miniszter, amely jelenleg 731, és meredeken emelkedik. Meredeken nő a halálozások száma is. "Jelenleg naponta 18 ember hal meg Covid-19 fertőzésben" - magyarázta az egészségügyi miniszter.

"Ha nem tennénk semmit, akkor november elején több mint 3000 beteg lenne a kórházakban" - állítja Marek Krajčí.

A miniszterelnök szerint a járványügyi szakemberek teljes lockdownt javasoltak. "A legfontosabb üzemeken, intézményeken - rendőrség, kórházak, energiaszektor - mindent le akartak zárni" - magyarázta Matovič. Ezt azonban a kormány finomította, így "csak" kijárási tilalom lesz az első országos tesztelésig,

a gazdaság nem áll le, a boltok és a szolgáltatások is a jelenlegi szinten működnek majd.

„A kijárási tilalom lényege, hogy a jövő a héten ne fertőződjenek meg még többen, mert azt a tesztelés során nem ismerik fel. Ezért jó a tesztelés előtti héten otthon maradni – magyarázta Richard Sulík gazdasági miniszter, az SaS elnöke. – A döntés pozitív oldala, hogy a gazdaság nem áll le, habár a jövő héten kevesebben mennek majd boltba. Vagyis nem lesz gazdasági lockdown, a jelenlegi gazdasági korlátozásokon kívül nem lesz más korlátozás.”

Az ellenőrzés azonban nem lesz túlságosan szigorú, nem lesznek például ellenőrzések a járáshatárokon, mint ahogyan az volt a húsvéti korlátozások idején.

"Annak sem kell tartani a rendőrségi ellenőrzéstől, akinek máshol van az állandó lakóhelye, mint ahol jelenleg él, az a cél, hogy csökkentsük a lakosság mobilitását, nem az, hogy feleslegesen ellenőrizzük az embereket" - mondta Roman Mikulec belügyminiszter.

A kijárási tilalmat egyelőre csak egy hétre hirdette meg a kormány, de a miniszterelnök szerint várható, hogy még egy héttel meg fogják hosszabbítani, és ha szükséges, akkor még egy második hosszabbítás is elképzelhető. A második héten azonban azokat a kivételeket, amelyeket most érvényes teszt nélkül is igénybe lehet venni, már csak azok vehetik majd igénybe, akik teszteltették magukat.

Kijárási tilalom az egész ország területén október 24-től november 1-ig - még negatív COVID-teszt nélkül (az árvai járásokban és Bártfán már kell negatív Covid teszt):

- nem szabad elhagyni a lakóhelyet

A lakóhely elhagyására vonatkozó kivételek negatív teszt nélkül:

- hajnali 1.00 és 5.00 között

- tesztelésre lehet menni

- munkába lehet járni, gyerekeket iskolába lehet vinni

- a legközelebbi élelmiszerboltba, gyógyszertárba, orvoshoz el lehet menni

- közeli hozzátartozók gondozása

- gazdasági állatok gondozása

- kutyasétáltatás csak legfeljebb a lakóhelytől 100 méteres távolságra

- postai, banki, biztosítói szolgáltatások igénybevétele

- ruhatisztítók, autószervizek és benzinkutak szolgáltatásainak igénybe vétele

- temetéseken való részvétel

- a járáson belül a természetbe ki lehet menni

- a lakóhelyre október 25-ig kell eljutni

Az iskolák zárva tartása - október 26-tól november 27-ig:

- a középiskolák mellett távoktatás lesz az alapiskolák felső tagozatain is

- nyitva maradnak a bölcsödék, az óvodák és az alapiskolák alsó tagozatai

Nem lesz szigorúbb a határellenőrzés

A határátlépés szabályozása egyelőre nem változik komolyabban, a cseh határon folytatódnak majd a véletlenszerű ellenőrzések, jövő héten pedig átértékelik majd az intézekdéseket valamennyi szomszédos állam viszonyában. Azok is nyugodtak lehetnek, akik Magyarországra járnak át dolgozni, egyelőre nem tervez szigorítást a kormány.

- lpj -