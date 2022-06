Szörnyű dolog történt a viharban a fiatal nővel, nem tudták megmenteni az életét

A normandiai Rouenban harminc év körüli nőt sodortak el az áradások, majd gépkocsi alá szorulva vesztette életét - közölte a helyi önkormányzat.

Gérald Darmanin belügyminiszter vasárnap délelőtti sajtótájékoztatóján elmondta: a viharos időjárásnak 15 súlyos sérültje van, köztük egy 13 éves fiú, akinek az állapota válságos.

A belügyminiszter kiemelte: húsz év óta először fordult elő, hogy az országnak ilyen jelentős területén egyszerre több vihar is kitört. Az anyagi károk közül megemlített egy hidat a nyugat-franciaországi Mayenne megyében, és bortermelő vidékeket az ország délnyugati részén.

Impressive shots of Vichy during a storm that caused hail with a diameter of 5 to 8 cm! France #Vichy #France #hail #hailstorm #granizo #granizada #weather #Climat pic.twitter.com/LJrHnn7Tyj