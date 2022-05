Szorul a hurok Kováčik nyaka körül – kedden jön az ítélethirdetés

Május 24-én, kedden hirdet ítéletet Dušan Kováčik volt speciális ügyész korrupciós ügyében a Legfelsőbb Bíróság.

Fotó: TASR

Pénteken lezárult a bizonyítási szakasz, így a Legfelsőbb Bíróság várhatóan kedden dönt Kováčik fellebbezéséről, amelyet a Specializált Büntetőbíróság ítéletével szemben nyújtott be.

A Speciális Ügyészi Hivatal a fellebbezés elutasítását kéri, Kováčik viszont továbbra is kitart amellett, hogy ártatlan, és minden vádpontot elutasít.

„Javaslom, hogy a Legfelsőbb Bíróság a vádlott fellebbezését megalapozatlanként utasítsa el” – mondta Michal Šúrek ügyész a pénteki tárgyalás végén. Meggyőződése, hogy Specializált Büntetőbíróság (ŠTS) határozatának helyénvalóságát a fellebbviteli eljárásban szereplő bizonyítékok sem cáfolták meg.

Kováčik ügyvédje, Erik Magál kijelentette, hogy nem bizonyították a vádlott bűnösségét „Azt javasoljuk, hogy a fellebbviteli bíróság törölje el az elsőfokú ítéletet, és a vádlottat teljes egészében mentse fel” – hangsúlyozta. Alternatívaként azt javasolta, hogy utalják vissza az ügyet a Specializált Büntetőbíróság egy másik bírájának vagy a Besztercebányai Kerületi Bíróságra.

A vádlott igazságtalannak tartja az elsőfokú ítéletet. „Meggyőződésem, hogy az ítéletet el kell törölni és további bizonyítást kell folytatni” – emelte ki Kováčik, hozzátéve, nem követte el a bűncselekményt, amivel vádolják.

Pénteken az egykori speciális ügyész ismét az ügyében vallomást tett tanúk szavahihetőségét kérdőjelezte meg.

„A bűnbánó tanúkkal szemben jóindulatú a hozzáállás, nem foglalják le az összes vagyonukat, illetve nincs akadálya, hogy más tulajdonos nevére kerüljenek” – hangsúlyozta Kováčik. Egyebek mellett az ügy egyik koronatanúját, a rendőrséggel együttműködő Ľudovít Makót, a Pénzügyi Hatóság bűnügyi hivatalának korábbi vezetőjét bírálta, és arról beszélt, hogy Makó szabadlábra helyezése jutalom volt. „Nyilvánvaló, hogy az ügyész addig várt Makó szabadlábra helyezésével, amíg a Tisztítótűz-ügyben az ellenem és mások ellen tett vallomása végére nem értek – folytatta a vádlott.

Mint ismert, a korábbi speciális ügyészt, aki tucatnyi súlyos korrupciós vagy egyéb ügyet söpört a szőnyeg alá, tavaly szeptemberben ítélték el első fokon 14 évre, idén márciusban viszont a jogerős ítéletig szabadlábra helyezték, csupán elektronikus nyomkövetőt kell viselnie. Másfél évig volt vizsgálati fogságban. Pamela Záleská bírónő, akinek a szenátusa az első fokú ítéletnél döntött a Specializált Büntető Bíróságon, mintegy 100 oldalas indoklást írt, Kováčik fellebbezése viszont 10-szer ilyen hosszú.

"Ártatlan vagyok és a halálos ágyamon is ezt fogom állítani" - üzente még az első fokú ítélet kihirdetése előtt megtartott záróbeszédében, és ezt a csütörtöki tárgyaláson is hangsúlyozta, hozzátéve, a halálos ágyán is ezt fogja mondani.

A Legfelsőbb Bíróság dönthet úgy, hogy az első fokú ítéletet megszünteti, módosít annak kvalifikációján, vagy akár megerősíti, de úgyis, hogy az egész ügyet visszaultaja a Specalizált Büntetőbíróságra.

A vádirat szerint Kováčik legalább 2017-től a Takáč-bűnbandának segített olyan módon, hogy különböző információkat szivárogtatott a tagjaikat érintő ügyek irataiból, és hogy 50 ezer eurónyi kenőpénzt kapott azért, hogy bebiztosítja a bűnszervezet feje, Ľubomír Kudlička szabadlábra helyezését.



