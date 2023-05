Szövetség az ilyen?! Félrekefél és még neki áll feljebb! De mi lesz a gyerekekkel?

Azt még egyelőre senki sem vágta Ódor kormányfő fejéhez szlovák részről, hogy magyar. Azt viszont már a fejéhez vágták – épp a hazai magyarok –, hogy nem elég magyar… (Tán irigylik, hogy ő egy náluk sikeresebb magyar?)

Archív felvétel

A szitu pontosan leírja – hiszen ez egyben következmény is – a szlovákiai magyarság állapotát és a Szövetség szétrepedésének körülményeit. Azt a fajta gondolkodást, ami az együttműködés (vagy annak kívánalma) végéhez vezetett.

Ebben a kényszerházasságban az állandóan hepciáskodó, nagy valagú és szájú asszonyka a nyugatra tekintő, de korábban fölösleges engedékenységgel el-elmélázó férj előzetes figyelmeztetése ellenére megcsalja párját egy keletről még keletebbre tartó, partnereit politikai, ideológiai, erkölcsi és más szempontból is gyakran cserélgető kalandorral. Amely gesztusban ugyebár nem csak az alak kiléte a fontos (lásd a sajtó fontossági sorrendjének elcsusszanását), még akkor sem, ha az illető roppant tenyérbe mászó figura. Hanem a nyilvános megcsalás ténye, vagyis a kölcsönös fogadalmak, megegyezések, ígéretek egyoldalú semmibe vétele. Mert még egy szerelmet nélkülöző érdekházasság is csupán kölcsönös fogadalmak, megegyezések és következetes betartásuk által működhet. Sőt, szerelem nélkül csak így működhet. A bűnös megcsaló így elüldözi a társát. Még a szomszédoknak és az utcának be se vallotta, sőt, hangosan óbégatva tagadja az önérzetes partner távozásának tényét, de már azzal lázítja a gyerekeket, hogy a mocskos férj tehet a család széteséséről, mert áruló módjára elhagyta őt és őket, pedig szegény prostituálódott anyuka csak a gyerekek érdekében kefélt félre. Hiszen a kalandor többet ígért… És ebben a sárdobálásban egyes szószóló pletykafészkek még segítik is.