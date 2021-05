Szövetség: Drágulnának az építkezések, nőhet a korrupció az új építkezési törvénnyel

Drágább építkezés, a korrupció melegágya, az önkormányzati jogok megvonása, centralizáció – jellemezték a területfejlesztési és az építési törvény tervezetét a Szövetség létrehozásán dolgozó három párt, az MKP, a Híd és az Összefogás politikusai. A Štefan Holý miniszterelnök-helyettes (Sme rodina) műhelyében készült jogszabálytervezeteket már az önkormányzatok érdekvédelmi szervezeti is bírálták.

Fotó: Paraméter

Elvenné az építkezések engedélyeztetési jogát az önkormányzatoktól az új építkezési törvény, állítják a Szövetség képviselői. Az engedélyeket egy újonnan létrejövő állami építésügyi hivatal adhatná ki, ami miatt drágulnának az építkezések is.

„Az építési engedély akár 10-20-szor is drágább lehet, és ez mindenkit érint, aki építkezni szeretne” – magyarázta Mózes Szabolcs az Összefogás elnöke az építkezési törvénnyel kapcsolatos kifogásait.

Ráadásul a területrendezési elképzelések terén pedig az önkormányzatok döntéseit felülírhatnák a befektetők, az ingatlanfejlesztők, a Szövetség ezért online petíciót indít a tervezet módosítása érdekében.

Ingatlanbefeketők vs. önkormányzatok

Tóth Marián, a Híd alelnöke szerint a tervezetek azért is elfogadhatatlanok, mert a pénzügyi csoportokat fogják támogatni azzal, hogy elveszik az önkormányzatoktól a hatásköröket.

„Az új állami hivatal elveszi azt a jogkört az önkormányzatoktól, amely segítségével szabályozni tudják az építkezéseket a saját területeiken” – magyarázta a Híd politikusa, Tardoskedd polgármestere.

Az új szabályok 14 napot hagynak egy-egy építési projekt véleményezésére. „Ez túl rövid időszak ahhoz, hogy az önkormányzatok és egyéb érintettek állást tudjanak foglalni” – magyarázta Tóth.

A befektetők túlzott jogköreit kifogásolja Farkas Iván, az MKP szakmai alelnöke is. „Az önkormányzatot szinte teljesen kihagyják a folyamatból, ami teljesen igazságtalan” – állítja Farkas Iván. Szerinte a mai egyensúly teljesen elbillen a beruházó irányába, a magánérdek és a beruházó érdeke sokkal nagyobb hangsúlyt kap majd.

Utólag engedélyeznék az illegális épületeket

Štefan Holý tervezetét bírálta már szinte minden önkormányzati fórum. A polgármesterek azt is kifogásolják, hogy a tervezet a helyi önkormányzatok fölé helyezné a megyei önkormányzatokat az építkezési kérdésekben, ami szerintük alkotmányellenes is. A Szlovákiai Városok Uniója (ÚMS) szerint a tervezet már csak azért is vissza kellene vonnia a miniszterelnök-helyettesnek, mert engedélyezné a 2022 januárjáig, engedély nélkül felépített épületeket.

- lpj -