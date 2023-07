A Szövetség képviselője lett, egyből meglett a kívánt telek Dunaszerdahelyen

Földes Károly szülész-nőgyógyász, dunaszerdahelyi városi képviselő cége hozzájutott két parcellához, amelyekre az egészségügyi központja megvalósításához van szüksége. Egyelőre senki nem magyarázta meg, miért, a képviselő-testület viszont megszavazta. Korábban is próbálta már megszerezni, de csak most sikerült, amikor a Szövetség jelöltjeként került be a testületbe.

Földes Károly (Archív felvétel - Cséfalvay Á. András)

A dunaszerdahelyi képviselő-testület legutóbbi ülésén szavazott Földes Károly cége, a Medicus AFK Kft. által kérvényezett telekvásárlásról. A határozati javaslat két városi parcellát tartalmazott, a kettő együtt sem túl nagy, kb. 300, illetve 275 négyzetméterről van szó, ráadásul más vevőt nyilvánvalóan nehezen találtak volna rá (ha egyáltalán kerestek volna), mivel mindkettő kapcsolódik a Medicus AFK által 2009 márciusában megvásárolt 9,5 áras telekre, a körülmények viszont azt sugallják, hogy aki a felvállalja a Szövetség (vagy korábban az MKP) jelöltségét, annak az ilyesmi könnyebben megy.

A könnyebb azonosítás céljából leírjuk, hogy a Nagyabonyi út és az Október utca által bezárt területről van szó, melynek bekerített, és fákkal beültetett részének legnagyobb hányadát birtokolja már 13 éve a Medicus, míg a Nagyabonyi út és a kerítés által bezárt, lényegében kihasználatlan füves terület a kisebbik parcella. A nagyobbik a kerítésen belül található, közvetlenül a szomszédságában lévő lakóház mellett.

Ez utóbbi parcellára 115 eurós, míg a másikra 60 eurós négyzetméterenkénti árat határoztak meg hivatalos szakértői becsléssel, a két parcelláért pedig ezáltal összesen 51 750 euró vándorolhat a városkasszába.

Szelle Erika

A képviselő-testületi ülésen lényegében egyedüliként Szelle Erika (független) emelt kifogást a telekeladás ellen, pontosabban arra a kérdésre szeretett volna választ kapni, hogy erre miért van szükség, miért nem valósítható meg az oda tervezett beruházás enélkül. Szerette volna elnapolni a szavazást erről a határozatról, de a többség ezt leszavazta, az értékesítés mellett pedig a jelenlévő 19-ből 14-en voksoltak, köztük a Szövetség mind a 12 képviselője.

A határozati javaslat indoklásában is szerepelt, hogy a parcellák lényegében elválaszthatatlan részei a Medicus által már megvásárolt telekrésznek, így többé-kevésbé megállja a helyét az az érv, mely szerint más módon ezek nem igazán hasznosíthatók. Ezzel érvelt Dakó Sándor Szövetség-képviselő is, amikor Szelle Erika hozzá fordult. Továbbá azzal, hogy a 900 ezer eurós költségvetési hiány enyhítésére jól jön egy ilyen bevétel a városnak.

„Az építészeti bizottságban arról döntöttünk, amit a doktor úr már többször is szeretett volna megszerezni, hogy megvalósíthassa azt az egészségügyi központot, amit szeretne” – fogalmazott Dakó.

Hájos Zoltán

Hájos Zoltán polgármester azzal érvelt, hogy a 9,5 áras telket még egy korábbi testület (és polgármester – a szerk. megj.) idején adták el a Medicusnak – mely cég egyébként néhány hónappal a telekvásárlás előtt, 2009 januárjában alakult. Hájos említést tett arról is, hogy korábban a szomszédos lakóházban élők is kifogásolták a hozzájuk közelebb eső telekrész eladását, amit a város úgy oldott, hogy a leválasztott parcellát megtartotta, noha be volt kerítve. Így a beruházó azzal máig nem tudott mit kezdeni. Hájos értetlenségének adott hangot, hogy a lakók nem próbálták meg maguk megvásárolni azt a vitatott telekrészt, melyet most a testület végül megítélt a Medicusnak.

Hájos említést tett róla, a határozati javaslat pedig tartalmazta is, hogy a telekeladás egy kikötéssel valósulhat meg, mégpedig hogy a város szolgalmi jogot kap ezekhez a parcellákhoz, tehát hozzáférhet, ha az alattuk futó közüzemi (gáz-, hő-, víz-, szennyvíz-, telekommunikációs infrastruktúra) vezetékekkel dolga akad, a tulajdonos pedig nem tarthat igényt a vezetékek jelenlétéből adódó költségek térítésére.

De mégis mi készül itt?

A Földes Károly cége által benyújtott beruházási tervezet szerint egy 243 négyzetméteres alapterületű egészségügyi központ jönne itt létre, melynek bejárata az Október utcára nyílna.

További mintegy 415 négyzetmétert foglalnának el a parkolók és a köztük futó útfelületek, 545 négyzetméter pedig megmaradna zöld övezetnek, fákkal, bokrokkal. A parkoló be- és kijárata is az Október utcára nyílik. A tervezet a Nagyabonyi út melletti parcellát illetően parkolókkal számol, a lakóház felőli terület beépítését viszont nem tartalmazza.

Aki arra jár, észreveheti, hogy ez a bekerített terület pillanatnyilag tele van ültetve fákkal, 8-9 sorban összesen kb. 60 kisebb fa található, a kerítés mentén pedig bokrok. A beruházás esetén ezek nagy részét nyilván ki kellene majd vágni. Az ügyben megpróbáltuk telefonon elérni Földes Károlyt, hogy megkérdezzük konkrét elképzeléseiről, határidőkről, illetve a parcellák megszerzésének körülményeiről, de nem sikerült.

Tíz hónap

Ahogy Dakó Sándor az ülésen említette, Földes már korábban is megpróbálta megszerezni ezeket a telkeket, viszont ez csak most sikerült neki. Ami miatt ennek tisztasága kételyeket ébreszthet, hogy a képviselő az október végi önkormányzati választások során először indult a pártjelöltként. 2018-ban – első alkalommal – még függetlenként került be az önkormányzatba, noha röviddel később párton kívüliként csatlakozott az MKP frakciójához.

A beruházásának projektdokumentációja 2022 augusztusi keltezésű, annak a hónapnak a végén vált ismertté, kik indulnak a Szövetség listáján Dunaszerdahelyen. A telekvásárlásra vonatkozó kérelmét idén április elején, tehát bő 5 hónappal azután nyújtotta be, hogy a Szövetség színeiben bekerült a városi testületbe. Összességében pedig tíz hónappal azután, hogy tavaly augusztusban felvállalta a Szövetség jelöltségét, meg is szerezte a kívánt parcellákat.

(SzT)