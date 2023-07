A Szövetség módosítaná a kisebbségi jogokat és a területi beosztást

A Szövetség szeretné elfogadtatni a kisebbségi törvényt, hogy az egyéni jogok mellett kollektív jogok is megillessék a kisebbségeket. A kisebbségeknek ugyanolyan nyelvi jogokkal kell rendelkezniük a hivatalos érintkezés során, és szükséges a területi beosztás módosítása is, hogy megfeleljen a természetes régióknak, emellett módosítani kell a finanszírozásukat is. Csütörtöki sajtótájékoztatóján Mózes Szabolcs és Őry Péter a párt részéről visszautasította, hogy a Szövetség ezzel regionális autonómiát szorgalmaz, a természetes területi beosztást hangsúlyozza.