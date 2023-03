A Szövetség szavazói a pokolba is követnék a pártjukat?

A közös listához két párt kell.

A közvélemény-kutatások eredményei alapján nyilvánvaló, hogy egyedül sem a Magyar Fórum, sem a Szövetség nem lépi át az 5 százalékos parlamenti küszöböt. Vegyük csak alapul a somorjai Fórum Intézet felmérését, amit javarészt hazai magyar választópolgárok megkérdezésével végeztek az év első heteiben.

A felmérés egyértelművé tette, hogy a Magyar Fórum is jelentős támogatottsággal rendelkezik. Az is nyilvánvaló, hogy a Szövetségnek nagyobb a népszerűsége, de az nem éri el az 5 százalékot. Az is kiderült, hogy bár a két választótábor nem azonos méretű, de arra mutatkozik igény, hogy ezek a pártok együtt induljanak a választásokon.

A Magyar Fórum több javaslatot is tett a közös lista kialakítása érdekében. Ezek között szerepelt a választási párt vagy egy közös megnevezésű lista létrehozatala, de a Szövetség ezeket lesöpörte az asztalról. A Szövetségnek csakis a saját listája az elfogadható, ami meg nem mutat kompromisszumkészséget. A Szövetség nem hajlandó tudomásul venni, hogy létezik itt egy másik magyar párt is, amelyik releváns támogatottsággal bír. Ezért nincs együttműködés a két párt között. Holott a Szövetség is tisztában van vele, egyedül nem képes bejutni a parlamentbe.

A Szövetség tagjai és választói számára hiába van igény a magyar együttműködésre a két párt között, erről a Szövetség vezetősége nem hajlandó tudomást venni.

A Szövetség lekezelő hozzáállása a Magyar Fórum fiataljaival szemben nem reflektál a valós helyzetre. És nem a magyar közösség parlamenti képviseletét célozza, csupán a Magyar Fórum likvidálását.

A Szövetség az együttműködésre tett javaslatokat elutasítva csak egy megoldás felé tereli a Magyar Fórumot, hogy az szlovák pártokkal egyeztessen az együttműködés lehetőségeiről és így biztosítson képviseletet a parlamentben a magyar közösségnek.

A Magyar Fórum hiába érdekelt a közös magyar lista kialakításában, ha erre nincs fogadókészség a Szövetség részéről.

Jó volna, ha a Szövetség egyszerű tagjai elgondolkoznának azon, mennyire helyes az, amit a párt vezetése csinál. És azon is, mennyire hajlandó a párttagság és a válaszótábor a pokolba is követni a pártvezetést.

