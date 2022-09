A Szövetségből elsősorban a szövetség hiányzik

Ki mondhatná vajon, hogy a Szövetségnek nem voltak hónapjai a megfelelő megyejelöltek kiválasztására?

A Nagyszombati Megyei Önkormányzat élére mégsem sikerült normális módon elnökjelöltet állítania. Mert valaki addig húzta az időt, hogy a jelölő testület kényszerhelyzetbe kerüljön, amikor pedig kényszerhelyzetbe került, de az időhúzók emkápés jelöltje még mindig nem volt biztos befutó, inkább a gyűlést is ellehetetlenítették, nehogy kimenetele kudarcot hozzon számukra. És ugyanaz az MKP-platform, amely a gyűlés programját nem szavazta meg, tehát még utolsó pillanatban is az időt húzta, erre az időszűkére hivatkozva lobbizta meg – ha nem maga Berényi József nemjelölt-jelölt volt… –, hogy minden Szövetségesek főelnöke, de leginkább mégiscsak az MKP-platform előre tolt helyőrsége bármiféle legitim felhatalmazás nélkül pártelnökként Berényiből elnökjelöltet csinált.

Amikor pedig ezt az eljárást, amely ugyebár nem eljárás, szóvá teszik, akkor bizonyos, elnevezésében színt és számot tartalmazó, ám itt nem reklámozott webes felület leultraliberálisozza a másik két platformot, s Forrót a Szövetség megmentőjének tünteti fel.

Azon túl, hogy – én azért libsik között is mozgok, s tudom – Szlovákiában a magyar kisebbség körében csupán elvétve találunk következetesen liberális személyt (az ultra előtag ilyen értelemben értelmezhetetlen), többségük pedig nem politizál aktívan (se), tehát már a gondolatkísérlet indítása is megalapozatlan, nem ártana látni, hogy sem a Híd, sem az Összefogás, utóbbi végképp nem tekinthető liberális platformnak. Akkor sem, ha a liberális elveket is valló szlovákiai magyar politikusok zöme a Híd-platform környékén vakaródzik.

Forró pedig végképp nem megmentő.

Igaz, hogy ha nem csal, akkor kifut a párt az időből, és nem lesz megyeelnök-jelöltje Nagyszombatban, de az időzavart az ő fészke és közvetlenül ő maga is okozta azzal, hogy egész egyszerűen nem vezeti a pártot, amelynek elnöke. Pótcselekvéseiről tudósít a média és a magát médiának hazudó felületek, ám pártvezetői, elnökhöz méltó munkájáról nincs hír, mert nem is lehet.

Most végre tett valamit – na, azt is a párt szétverése érdekében. Nem lehet ugyanis nyíltan és gátlástalanul a párt alapszabályával ellentétes műveleteket végrehajtani a politikában. Legalábbis következmények nélkül. Talán olyan vidéken, ahol a Szövetség 100%-a MKP-s, s esetleg így nem érvényesül kellő belső kontroll (létezik egyáltalán kivétel nélkül minden alapszervezetben egy aktuális és korrekt taglista??? – ne firtassuk inkább, mert le leszünk nemzetárulózva…), ott lehet szélhámoskodni, de normális pártban nem. Különben oda jutunk, ahol most pl. a kormánykoalíció vezető „pártja” szenved: a hiányzó párttagság és pártstruktúrák miatt nincsenek normális regionális döntéshozó szervek, emiatt pedig az elnök családi pártja semmit sem tud kezdeni az elnökkel. Pl. a miniszterelnök, nem képes leváltani a saját pénzügyminiszterét, aki a pártban az elnöke, följebbvalója, mert nincs hozzá olyan hatalma, amelyet a párt demokratikus struktúrái alulról legitimálnának… Puff és kész is egy jó kis kormányválság…

És ugyebár milyen demokratikus értékeket képviselhet az a pártelnök, aki csalással, a „képviselt” magyar kisebbségből demokratikusan választott pártstruktúrák ignorálásával juttatja pozícióba saját emberét?

És ugyebár milyen demokratikus értékeket képviselhet az a párt, amelyben ez ellen nem szólalna fel valaki? Felszólalt. Kíváncsian, de már nem reménykedve várjuk a folytatást.