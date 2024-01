Szovjetek ezek mind – Szlovákia is a gyilkosok oldalára állt

Két ország kivételével a komplett EU és még az világ legerősebb (következésképpen legtájékozottabb) országa közül többen egyetértenek abban, hogy Észak-Korea rakétáit használta Oroszország Ukrajna ellen, s hogy ez ellentétben áll a nemzetközi megállapodásokkal.

Fico és Husák - Facebook

A két kivétel: Magyarország és Szlovákia. Magyarország azért, mert neki az egyet nem értés minden tény dacára: örökös zsarolási alap. Szlovákia pedig azért, mert 1. Orbánt majmolja, 2. gyermekkoruk óta szovjet háborús filmeken nevelkedett, bolsevik típusú „hősök” kultuszát tisztelő, meggyőződéses szikrák, úttörők, SZISZ- és SZKP-tagokból álló őskomcsik vezetik éppen. Akik némileg (a mértéket majd kiszámolják a gazdaságtörténészek és politológusok) elmozdultak a klasszikus, II. világháború utáni, egyénellenes, elsősorban az államnak lopó bolsik típusától a saját zsebre is „vállalkozó”, kései nacionalista, államcentralista, az államot is orosz/posztjugoszláv stb. módon megsarcoló vagy ellopó, de a kisembert a vadkomcsi államfelfogás szellemében elképzelt kasztba szorító politika felé. Ezt gyűlöltük a ’90-es években… , pardon, a ’90-es évektől.

(Aki túlzónak találná itt a komcsizást, annak figyelmébe ajánlom: Fico, Danko és Blaha mekkora élvezettel hajlongott tegnap Gustáv Husák sírjánál.

Az, hogy Blanár külügyminiszter számára problémát jelent csatlakozni egy nyilatkozathoz, amelyben fél világ elítéli, hogy a földgolyó legnagyobb diktátorának országa a nemzetközi jogot sértőn segíti a földgolyó másik, legvéresebb kezű diktátorát a gyilkolásban, már önmagában véve nemzetközi botrány, szégyen és az ország számára sok kárt (igen, pénzügyit is) okozó (bal)lépés.

De Blanár bármennyire igyekszik, még így sem képes Ficóbb lenni Ficonál. Fico Blanár melletti kiállásával igazán bebizonyította, hogy nála Ficóbb Fico nincs és nem is lehet. Folyamatosan oroszbarát módon kritizálni a szankciókat és meg-megkérdőjelezni a megtámadott ukránoknak nyújtott segítséget is csúf, erkölcstelen dolog, miután teljesen egyértelmű a helyzet – amit Szlovákia kényeszűen „elismer”. De nem elítélni a gyilkos rendszer háborúját segítő fegyverkereskedelmet azt jelenti, hogy Szlovákia – most már Ficónak köszönhetően – kormányszinten támogatja a népirtó Szovjetunió visszaállítására vonatkozó putyini törekvéseket egy szabad állammal szemben.

Ez lenne a „bólogatás vége” és a „szuverén külpolitika”? Mert ha igen, akkor Husák sírját akár ki is lehet ásni. Bár minek… Szelleme itt él, így is egyre dicsőbb, általa ismét híres e föld… Sajnos.