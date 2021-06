Szputnyik a nyugdíjasoknak, jogász az agrártárca élén, Szövetség a küszöb alatt

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Sovány vigasz, hogy egy szinte ismeretlen ügynökség mérte a vonal alatt a Szövetséget, az viszont sokaknak valószínűleg örömet szerez, hogy a 60 fölötti korosztály is megkaphatja a maga Szputnyikját.

Szabad a Szputnyik a nyugdíjasoknak is

Az nem meglepő, hogy a Szovjetunió szoknyáján szocializálódott nyugdíjasok körében a legnépszerűbb a Szputnyik V vakcina, ezt tapasztalhattuk már tegnap is, amikor – az európai uniós országok közül a másodikként – Szlovákiában is megkezdték az oltást az orosz vakcinával. Az általunk felkeresett pozsonyi oltóponton főleg az ötvenen túliak álltak sorban. Kesergett is nagyokat a volt kormányfő, aki szerette volna, hogy mindenkinek, a legidősebbeknek is jusson az általa még márciusban gründolt oltóanyagból. Nos, Igor Matovič vágyálma végre valóra vált, hiszen kedden megjött az engedély: mostantól a hatvanon felüliek is igényelhetik az orosz oltást.

Némi üröm azért vegyül a nagy örömbe, hiszen ötezren sincsenek, akik jelenleg Szputnyikra vágynak Szlovákiában. Így minden érdeklődőt akár 40-szer is be lehetnek oltani azzal a 200 ezer vakcinával, ami három hónapja porosodik a szlovákiai raktárakban.

Új miniszter az agrártárca élén

Mától Samuel Vlčannak hívják Szlovákia mezőgazdasági miniszterét. A tegnapi Lényegben már részletesen ecseteltük, hogy maradt hoppon az agrártárca korábbi vezetője, Ján Mičovský, aki miniszter volt, lemondott, majd próbált visszakéredzkedni a posztjára, de sikertelenül – ma elfogadta lemondását az államfő is. Utódjáról, Vlčanról annyit mindenképpen érdemes tudni, hogy Moszkvában tanult nemzetközi kapcsolatokat, majd Pozsonyban jogot végzett, és banki jogászként tevékenykedett. Több vezetőképzőt is abszolvált, számos hazai pénzintézetben dolgozott, azonban eddigi karrierje során szántóföld vagy erdő közelébe legfeljebb csak hétvégi kirándulások során kerülhetett, az agráriummal sem gyakorlati, sem pedig elméleti tapasztalata nincs. Kivéve azt a néhány hónapot, amit a tárca államtitkáraként abszolvált, mielőtt elődje ki nem penderítette onnan.

Kíváncsian várjuk, a szakma által sokat szidott Mičovský után mit tud kezdeni a szlovák mezőgazdasággal egy jogász. Érkezésének első eredménye máris kézzelfogható: néhány órával az új miniszter kinevezése után máris lemondott a tárca eddigi államtitkára, Andrej Gajdoš, aki – az új miniszterrel ellentétben – gyakorlati tapasztalatokkal is rendelkezett a mezőgazdaság terén.

Egyre kevesebben bíznak a kormányban

Kedden nyilvánosságra hozták a tudományos akadémia megbízásából készült felmérés eredményét, amely szerint a megkérdezettek alig több mint 17 százaléka bízik a kormányban a koronavírus-világjárvány kezelésével összefüggésben. Ez a bizalmi index tavaly ilyenkor még háromszor ekkora volt, az elmúlt hónapok során azonban egyre többen ábrándultak ki a Matovič- majd a Heger-kormány járványkezeléséből. Elgondolkodtató az is, hogy a megkérdezettek több mint a fele a háziorvosában bízik leginkább, ha a koronavírus elleni vakcinákról van szó. Ha viszont a kormány beszél az oltóanyagról, akkor alig 17 százaléknyian figyelnek oda. Az ország vezetésének tehát érdemes lenne először a háziorvosokat meggyőznie arról, hogy pácienseik körében próbáljanak az oltással kapcsolatos felvilágosítást végezni, mert a kormánynak alig hisz valaki.

Küszöb alatt mérték a Szövetséget

És ha már felmérés, szóljunk arról a közvélemény-kutatásról is, amelyet az Actly nevű ügynökség végzett. Ha most tartanák a parlamenti választást, a jelenlegi kormánykoalíciót alkotó pártok mindössze 46 mandátumhoz jutnának, ez az eredmény pedig köszönőviszonyban sincs azzal a 95 képviselővel, akik tavaly márciusban beülhettek a kormánypárti padsorokba. A Smer és a Hlas kapná a legtöbb voksot, ez a kormány eddigi tevékenysége alapján aligha meglepő. A maga 3,7 százalékával nem ugraná meg a parlamenti küszöböt az alakulóban lévő Szövetség, bejutna viszont a törvényhozásba jelenleg parlamenten kívüli Progresszív Szlovákia és a Kereszténydemokrata Mozgalom is. Az ügynökség szerint egyre magasabb Szlovákiában a voksolási kedv. Ha most tartanák a választást arról, ki kerüljön a parlamentbe, a megkérdezettek több mint 86 százaléka biztosan vagy valószínűleg az urnákhoz járulna. Érik tehát a kormányváltási szavazókedvünk.

Kérdés persze, mennyire megbízható ez a felmérés, amelyet egy jószerével ismeretlen, mindössze öt éve létező ügynökség készített. Az Actlyról annyit mindenképpen érdemes tudni, hogy az a Tatiana Rosová áll mögötte, aki annak idején a boldogult SDKÚ jelöltjeként Pozsony-Óváros polgármestere volt.

Önt már megszámolták? Nem? 250 eurója bánhatja!

Jó lesz igyekeznie azoknak, akik eddig nem vettek részt a tízévenkénti népszámlálásban, amely hamarosan véget ér. A legtöbben ugyan még tavasszal kitöltötték az online kérdőívet, és gőzerővel zajlik az asszisztált népszámlálás is, azonban csak vasárnapig. Az illetékesek ma figyelmeztettek, akit még nem számoltak meg, az sürgősen keresse fel a községi hivatalok által létrehozott népszámlálási pontokat vagy kérjen népszámlálási asszisztenst. Eddig ugyan nem hangsúlyozták, de akár 250 eurós bírságot is kaphat, aki június 13-ig nem tölti ki a népszámlálási ívet. Ugyan nem a fejünk fölött lebegő pénzbüntetéssel riogatnak, de a népszámláláson való részvételre szólítanak fel a szlovákiai magyar civil szervezetek is, mivel a magyar nemzetiségűek aránya fontos a nyelvi jogok és a kulturális támogatások szempontjából is.

Aki tehát még nem tette meg, vegye magának a fáradságot, és keresse fel a községi hivatalt. Nem megerőltető a dolog, nem is tart sokáig, de megéri.

