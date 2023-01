A sztártörténész 15 okot sorol fel, miért szorítsunk Ukrajnának, hogy legyűrje Oroszországot

Timothy Snyder, az amerikai Yale egyetem Közép- és Kelet-Európára szakosodott történészprofesszora már többször kifejtette, miért fontos, hogy Moszkva kudarcot szenvedjen el Ukrajnában. Szerinte a tavaly februárban felpörgetett gyarmatosító hadművelete sem más, mint figyelemelterelés, ami arra jó, hogy halogatni lehessen az elkerülhetetlen belső változásokat.

Fotó: TASR/AP

A sztártörténész a brit The Guardian lapnak adott év végi interjúban arra is rámutatott, hogy a világbéke szempontjából is kedvező lenne, ha az oroszok alulmaradnak, mert az visszafogna más, szintén birodalmi álmokat melengető hatalmakat. Így Kína feltehetőleg kevésbé merne kalandor akcióba belevágni Tajvanon. A szakértő korábban arra is kitért, hogy a történelmi tapasztalatok alapján Európában a nagyhatalmak csak akkor váltak „normális” országgá, ha előbb kikaptak az imperialista háború(k)ban. Épp ezért érdemi béketárgyalások csak akkor lesznek időszerűek, ha az ukránok már megnyerték a háborút.

Kedden Snyder a Denníkn lapban jelent meg egy 15 pontból álló összefoglalója, ahol felsorolja, miért van szüksége a világnak arra, hogy Ukrajna felülkerekedjen Moszkva felett.

Először is, szerinte a legfontosabb, hogy véget érjenek a kegyetlenkedések, hiszen az orosz megszállás nem más, mint népirtás. Az ukránok bárhol is szerzik vissza a területeiket, életeket mentenek meg.

Fontos, hogy ne kérdőjeleőződjön meg a nemzetközi jogrend. Ennek az az alapja, hogy egyik ország nem támadhatja meg a másikat azért, hogy területeket csatolhasson le, ahogyan azt Oroszország teszi.

Harmadik pontként a történész azt hangsúlyozza, hogy véget kell vetnünk a birodalmak korszakának. Ez lehet az utolsó háború, amelyet azon gyarmati logika alapján vívtak, hogy a másik állam és nép tulajdonképpen nem is létezik.

Lényeges az is, hogy megőrizzük az Európai Unió békeprojektjét. Oroszország háborúja nemcsak Ukrajna ellen irányul, hanem az európai államok békés együttműködésének tágabb elképzelése ellen is.

Ötödször, esélyt kell adni a jogállamiságnak Oroszországban. Amíg az oroszok birodalmi háborúkat vívnak, addig az elnyomó belpolitika csapdájában vergődik.

Kardinális az is, hogy a zsarnokok presztízse meggyengüljön. A tendencia az ugyanis, hogy sokan hajlanak a tekintélyelvűség felé, mint amilyen a putyinizmus is. A fasizmus is az erőről szól, de a vereség hiteltelenné teszi azt.

Hetedszer, elengedhetetlen, hogy emlékeztessük magunkat arra, hogy a demokrácia jobb rendszer. Az ukránok elfogadták azt az elképzelést, hogy maguk választják meg vezetőiket.

Nyolcadszor, hogy véget vessünk egy nagy háború fenyegetésének Európában. Évtizedeken át a Szovjetunióval, majd Oroszországgal való konfrontáció azzal fenyegetett, hogy az regionális háborúvá fajul. Egy ukrán győzelem valószínűtlenné tenné az újabb orosz offenzívát.

Kilencedszer, hogy csökkentsük egy nagy ázsiai háború veszélyét, a kínai inváziót Tajvan ellen. Ukrajna győzelme arra inti Pekinget, hogy egy ilyen hadművelet valószínűleg kudarcba fulladhat.

Tizedik, az atomfegyverek terjedésének megakadályozása. Ukrajna feladta nukleáris fegyvereit, erre meg megtámadta egy atomhatalom. Ha Ukrajna veszít, az atomfegyvereket előállítani tudó országok úgy érzik majd, hogy saját érdekükben tömegpusztító fegyverre kell szert tenniük.

Snyder meggyőződése, hogy semmi sem csökkentené jobban az atomháború kockázatát, mint egy ukrán győzelem.

Tizenkettedik pontként azt említi a szakértő, hogy el kell kerülni a különböző erőforrásokért indított háborúkat. Például az orosz Wagner-csoport amellett, hogy háborús bűnöket követ el, ahol csak módja van rá, ráteszi a kezét az ásványkincsekre, ahogy azt Bahmut környékén is láthattuk.

Fontos továbbá az élelmiszerellátás biztosítása és az éhínségek megelőzése, hiszen Oroszország fegyverként használta az élelmiszert is.

Tizennegyedik pont a fosszilis energiahordozóktól való szakítás. Ha Oroszország veszít, akkor felgyorsul a megújuló energiaforrásokra való átállás.

Tizenötödik pedig az, hogy megerősödjön a szabadság értéke.

Snyder érdekelnek a politikai atrocitások. Számomra személy szerint az 1. pont – a folyamatban lévő népirtási projekt veresége – több mint elegendő ok lenne arra, hogy ukrán győzelmet kívánjak. De a többi tizennégy pont mindegyike is rendkívül fontos. Mindegyik olyan lehetőséget jelent, amelyre politikai tervezők generációi vágytak, de szinte soha nem érték el. Sok minden megtörtént már, de még nem láttuk és nem használtuk fel ezt a fontos pillanatot.

Timothy Snyder szerint az ukránok lehetőséget adtak nekünk, hogy megváltoztassuk ezt az évszázadot, esélyt a szabadságra és a biztonságra, amelyet saját erőfeszítéseinkkel nem tudtunk elérni. Úgy véli, csak annyit kell tennünk, hogy segítsünk nekik nyerni.

Ha már itt tartunk, Varsó nem sokat tétovázik. Ahogy azt Mariusz Blaszczak lengyel nemzetvédelmi miniszter közölte a keddi Twitter-bejegyzésében, Németország már megkapta a lengyel engedélykérést német gyártmányú Leopard harckocsik Ukrajnába szállításához.

Niemcy otrzymali już nasz wniosek o wyrażenie zgody na przekazanie czołgów Leopard 2 na Ukrainę. Apeluję także do strony niemieckiej o przyłączenie się do koalicji państw wspierających Ukrainę czołgami Leopard 2. To nasza wspólna sprawa, bo chodzi o bezpieczeństwo całej Europy! pic.twitter.com/9oMQihI83Z — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) January 24, 2023

Annalena Baerbock német külügyminiszter vasárnap este úgy nyilatkozott, hogy nem érkezett még engedélykérés a szövetségi kormányhoz külföldre eladott Leopard harckocsik Ukrajnába szállításáról, de ha érkezne ilyen, nem állnának a kezdeményezés útjába.

Ez azért fontos mozzanat, mert a kategóriáján belül világklasszisnak tartják a Leopardokat. Jelenleg mintegy kétezer darab áll bevetésre készen, és Zelenszkij elnök szerint 300 darab Leopard 2 megfordíthatná a háború menetét. A Leopard 2-t úgy tervezték, hogy minden területen felvegye a versenyt az orosz T–90-essel, amely komoly szerepet játszik az orosz invázióban.

