Sztruhár Ferenc: "Elérkezett az az idő, hogy változtatni kell"

Az évek során megtanultam, hogy nem a név a fontos, hanem az, amit érzünk, aminek magunkat belül érezzük, és amit embertársainkról gondolunk. Az a fontos, hogy érezzük-e magunkban azt, hogy tenni szeretnénk az emberekért, a szűkebb és tágabb régiónkban élőkért, hogy van-e bennünk kitartás a közösségi munka iránt.

Hogyan kerültem a politika közelébe? Kiábrándultam, de másként. Ahogyan ti is, sokáig én is szinte vakon hittem a politikusoknak. Minden választáskor elmentem szavazni. Abban reménykedtem, hogy a „nagy forradalomtól”, ami 1989-ben köszöntött ránk, majd jön a változás, ami után egyszerűbb és felszabadultabb életet fogunk élni, hittem, hogy majd valami jobb lesz. Vártam a modern egészségügyi ellátás kialakítását, a szép és korszerű iskolák létrejöttét, az új utak építését és mindehhez a megfelelő környezetvédelmi intézkedéseket. De nem csak ezeket. Hanem egy olyan szociális rendszert is, ami munkaarányos nugdíjat biztosít, olyan nyugdíjas éveket szüleink és nagyszüleink számára, amiben szépen, nyugdíjas módjára élhetik munkával megszolgált idejüket, amikor végre valóban azt tehetik, amit kedvük és egészségük enged. A felsorolt várakozások sajnos csak álmok maradtak, szinte alig vagy semmi sem valósult meg belőlük. Az utolsó választásokan pedig mindannyian láttuk, hogy az MKP megint nem jutott be a parlamentbe, a Híd meg már másnap akkorát fordított a kabátján, hogy a magyar ember alig bírt lélegzetet venni.

Ez volt az a pillanat, amikor elhatároztam, többször nem hagyom magam becsapni. Én bizalmat vesztettem az öreg politikai pártokban, mert csak minden 4 évben voltak kíváncsiak a választók hogyanlétére. De hogyan tovább? - tettem fel magamnak a kérdést. Mindössze egyetlen politikus döntött 2016-ban úgy, hogy adott szavához következetes marad. Persze lehet azt mondani, hogy Simon Zsolt ott volt az MKP-ban és a Hídban is, de egyedül ő tartott ki az adott szava mellett. És ez sokat számit! Őt megkeresve kezdett formálódni valami új, valami, ami nem volt a régi pártokhoz, struktúrákhoz köthető. És amikor lehetőseg adódott, hogy ez az új párt, új szakemberekkel új zászlót bontson, olyanokkal, akik már az életükben elértek valamit, akkor döntöttem végleg én is, hogy itt az idő, lépni kell! Változtatni kell, és változtatni csak úgy lehet, ha teszünk érte.

A választó ne csak négyévente legyen fontos a politikusnak, hanem minden nap!

Elérkezett az az idő, hogy változtatni kell. Mert csak így lehet tisztességes magyar képviseletet biztosítani. Csak így lehet jobban odafigyelni a déli régiónkra, rámutatni problémáinkra, megvédni a környezetünket, ivóvizeinket, bebiztosítani a megfelelő orvosi ellátást, elérni, hogy gyermekienk modern iskolákat látogassanak, és azt, hogy a szüleink és nagyszüleink nyugdíjas élete élet legyen!

A Magyar Fórum csapata látja a problémákat és megoldást kínál a magyarok lakta régiónak. Nem félünk sem a munkától, sem a kihívásoktól. Sőt, siker esetén csak többet fogunk dolgozni azért, hogy jobb irányba változzon mindannyiunk élete.

Dél-Szlovákia a jelenleginél többet érdemel, a Magyar Fórum ezért kíván dolgozni.

