Szudáni válság - A felek megállapodtak a civilek védelméről

A szudáni konfliktusban érintett felek megállapodtak a polgári lakosság védelméről és arról, hogy lehetővé teszik a humanitárius segélyezést - közölte az Egyesült Államok és Szaúd-Arábia.

Illusztrációs felvétel (TASR)

Az amerikai külügyminisztérium csütörtökön késő este kiadott közleménye szerint a feleknek a kezdetben nem sikerült tárgyalni a tűzszünetről.

A többnapos tűzszünetről szóló tárgyalások most következnek - és várhatóan pénteken kezdődnek - jelentette a The New York Times című amerikai napilap a külügyminisztérium egy meg nem nevezett forrására hivatkozva.

A Washington és Rijád segítségével a vörös-tengeri Dzsidda kikötővárosban folytatott tárgyalások során létrejött megállapodásban a hadviselő felek vállalják, hogy beengedik Szudánba a humanitárius segélyeket, és a szükséges létesítményeket "kiürítik és a továbbiakban tartózkodnak a elfoglalásuktól, akárcsak a kórházakétól", egyben lehetővé teszik a lakosság számára, hogy eltemesse halottait.

Volker Perthes, az ENSZ-főtitkár szudáni különmegbízottja fontos első lépésnek nevezte a civilek védelméről szóló megállapodást. Mint mondta, az eddigi tűzszünetek azért fulladtak rendbe kudarcba, mert mindkét fél azt gondolja, hogy győzni tud, de mostanra tudatosult mindkét félben, hogy a gyors győzelem nem lehetséges. Megerősítette egyben, hogy pénteken vagy szombaton újabb megbeszélések kezdődnek a fegyvernyugvás érdekében

Abdel Fattáh al-Burhán, Szudán de facto elnöke a hadsereg támogatásával küzd a hatalomért a rivális félkatonai Gyorsreagálású Támogató Erők (RSF) élén álló Mohammed Hamdan Dagalo nevű korábbi helyettesével szemben.

A két tábornok korábban közös katonai puccsal ragadta magához a hatalmat az északkelet-afrikai országban. A hatalom megosztása körüli ellentét azonban április 15-én nyílt harcokba torkollott a 46 millió lakosú államban. Azóta többször is fegyverszünetet hirdettek, de egyik sem volt tartós, sokszor órákon belül megszakadt.