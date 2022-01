A szűkös esztendők után tavaly hasított a kassai U.S. Steel – nyereségük csaknem 1 milliárd euró!

2020-ban még csaknem ötödével esett vissza az amerikai tulajdonú cég bevétele, két évvel ezelőtt ez az összeg 1,7 milliárd euró volt, és a második egymást követő évben termelt veszteséget, akkor 55 millió eurósat. Aztán eljött 2021, és minden elképzelést felülmúltak.

Fotó: TASR-archívum

A Hospodárske noviny cikke alapján a kassai U.S. Steel tavaly nemcsak, hogy nyereséget, de rekordnyereséget termelt. A pittsburghi székhelyű anyavállalat adatai szerint a kassai acélgyár tavalyi adózás előtti nyeresége 975 millió dollár, ami hozzávetőlegesen 874 millió euró.

A HN azt is közölte, hogy a U.S. Steel számára eddig az elmúlt évtizedben a 2017-es év volt a legerősebb, a nyereségük viszont akkor is csupán 450 millió eurót tett ki, ami a tavalyinak nagyjából a fele.

Nemcsak a szlovákiai leányvállalatnak, de az anyacégnek is jó éve volt, ugyanis a 2020-as, mintegy 800 millió dolláros veszteséget követően tavaly 4,8 milliárd dolláros nyereséget könyvelhetett el. Ennek tehát mintegy az ötöde termelődött Szlovákiában.

A kassai gyár számára már az év eleje jól indult, ugyanis a konstrukciós, valamint az autóipar irányából jócskán megugrott a kereslet a munkájuk iránt. Később viszont az autóipart kissé leblokkolta a chiphiány, nőttek viszont a vasmű megrendelései a vegyipari és élelmiszeripari szegmensből.

Miroslav Kiraľvarga, a cég alelnöke közölte, hogy a gazdasági eredményeik a trendeket tükrözik, továbbá a nyersanyagárak, illetve termékeik árának emelkedését is.

A kereslet a teljesítményükön is megmutatkozott, mivel korábban éppen a kereslet hiánya miatt kapcsolták le az egyik kohót, és csupán 3,4 tonna acélt gyártottak le, míg tavaly több mint 4,9 milliót.

A gazdasági eredményükhöz, ahogy az alelnök is említette, hozzájárult az acél árának emelkedése is. Ez pedig az utóbbi hónapokban elérte a 200-300%-ot is.

