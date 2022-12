Szükségállapotot hirdettek a magyarlakta faluban, a nemrég megjelent veszettség miatt

Szükségállapotot hirdettek veszettség miatt a főleg magyarok által lakott faluban, a nagymihályi járásban lévő Nagyszelmencen (Veľké Slemence).

Illusztráció! (Pexels)

Mint arról korábban írtunk, hosszú idő után újra megjelent a veszettség Szlovákiában – egy menhelyi kutyánál állapították meg nemrég a betegséget. Az ebet egy trencséni menhelyre vitték, ahol később elpusztult.

A falu és 10 kilométeres körzete intezív megfigyelés alatt fog állni, több kutyát, macskát és egyéb húsevő állatot is beoltanak. . Radikális lépéseket is tettek, nyolc kutyát kellett elaltatniuk.

Mivel a beteg az emberekre is veszélyes, ezért a szakemberek a helyi lakosságot is tájékoztatták a betegséggel szembeni védekezési lehetőségekről. Nemrég minden alkalmazottat és önkéntest, összesen 13 embert, akik fertőzött kutyával kerültek kapcsolatba, be kellett oltani.

A szükségállapot három hónapig fog tartani.



(noviny.sk)